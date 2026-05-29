非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的伊波拉疫情持續擴大，包含世界衛生組織（WHO）在內，許多國際專家都警告，疫情真實規模恐比檯面上看到的還要大。美國政府正在跟肯亞協商，要在當地蓋造設施，隔離有感染風險的美國公民，此舉不只引發肯亞人不滿，連美國自己的公衛專家都質疑成效。
根據《CNN》報導，世衛組織的數據顯示，此次疫情中心位於民主剛果東部，迄今已造成至少238人死亡，疑似感染病例超過1000例，此次疫情由罕見的本迪布焦毒株（Bundibugyo strain ）引發，目前尚無核准的疫苗，疫情已蔓延至鄰國烏干達，但現階段肯亞則還沒有病例傳出。
肯亞醫生和律師協會告訴《CNN》，他們強烈反對這項計劃，因為那可能導致伊波拉病毒被傳入。肯亞醫療實業者、藥劑師與牙醫工會 (KMPDU）秘書長Dr. Davji Bhimji Atellah強調，如果政府最終決定同意，那就必須讓原因完全透明，他也質疑為何川普政府要專門在當地替美國人蓋隔離設施，卻無視肯亞醫療保健系統長期資金不足的缺口：「疫情中心明明在民主剛果，為什麼美國要選肯亞？」
截至發稿時間為止，肯亞政府尚未正式評論，是否真與美國達成相關協議，但肯亞公共衛生部長穆里烏基（Mary Muthoni Muriuki）週四表示，正在跟合作夥伴進行充分對話，會確保每位肯亞人民都非常安全。
報導並引述據美國疾病管制與預防中心（CDC）消息人士透露，CDC本身也反對把美國公民送到肯亞隔離，很難想像那裡的醫療能在短時間內，就達到美國耗費多年資源的專業水準，更不用說還有患者希望返鄉、與家人團聚、獲得其他支持服務等因素要考量。
美國公共衛生服務軍官團（Commissioned Corps of the U.S. Public Health Service，簡稱 USPHS）的軍官們已經啟程前往肯亞，將負責替被送到那的美國公民提供醫療護理，本週末還將有更多軍官接受培訓。
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肯亞醫生和律師協會告訴《CNN》，他們強烈反對這項計劃，因為那可能導致伊波拉病毒被傳入。肯亞醫療實業者、藥劑師與牙醫工會 (KMPDU）秘書長Dr. Davji Bhimji Atellah強調，如果政府最終決定同意，那就必須讓原因完全透明，他也質疑為何川普政府要專門在當地替美國人蓋隔離設施，卻無視肯亞醫療保健系統長期資金不足的缺口：「疫情中心明明在民主剛果，為什麼美國要選肯亞？」
截至發稿時間為止，肯亞政府尚未正式評論，是否真與美國達成相關協議，但肯亞公共衛生部長穆里烏基（Mary Muthoni Muriuki）週四表示，正在跟合作夥伴進行充分對話，會確保每位肯亞人民都非常安全。
報導並引述據美國疾病管制與預防中心（CDC）消息人士透露，CDC本身也反對把美國公民送到肯亞隔離，很難想像那裡的醫療能在短時間內，就達到美國耗費多年資源的專業水準，更不用說還有患者希望返鄉、與家人團聚、獲得其他支持服務等因素要考量。
美國公共衛生服務軍官團（Commissioned Corps of the U.S. Public Health Service，簡稱 USPHS）的軍官們已經啟程前往肯亞，將負責替被送到那的美國公民提供醫療護理，本週末還將有更多軍官接受培訓。