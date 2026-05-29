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▲2026福隆國際沙雕藝術季於今日登場，今年將有超過40座大型主題沙雕，結合電影主題。（圖／福容大飯店福隆提供）

▲2026福隆國際沙雕藝術季於今日登場，還推出3大方式可以免費入園，包含國小、國中學生拿100分考券等方式。（圖／福容大飯店福隆提供）

2026福隆國際沙雕藝術季於今（29）日登場，活動將至10月26日，地點就在福隆海水浴場，今年以「環球夏日沙雕派對」為主題，展出超過40座大型主題沙雕，結合《侏羅紀世界》、《寶貝老闆》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.》、《史瑞克》、《功夫熊貓》等人氣國際IP。即日起還有優惠加碼可免費入園，2026福隆國際沙雕藝術季主題是「環球夏日沙雕派對」，強打電影宇宙主題，結合影史經典《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》，到大人小孩都愛的《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》、《馴龍高手》，以及可愛的《寶貝老闆》與《壞蛋聯盟》等跨世代沙雕作品。共集結國內外15位沙雕藝術家聯手打造，展出逾40座主題沙雕。🟡「時間：5月29日～10月26日地點：福隆海水浴場🟡「▪️（13~64歲）：220元▪️（3–12歲）：145元▪️（65歲以上）：110元▪️：未滿3歲兒童、持身心障礙手冊者及陪同者一位5月29日~5月31日期間推出「12歲以下孩童身上配戴主題IP的配件，中午12點前可享免費入園」限定優惠。▪️6月1日~6月30日期間，每周三推出「學生日」，國小學生持100分考券即可享本人免費入場，同行者同樣享190元優惠票價▪️6月1日~6月30日期間，每周四為「比基尼主題日」，本人穿著比基尼現場購票入園，即可享本人免費入場，同行親友再享每人190元優惠票價。▪️650元含有成人票2張、沙灘墊1個（至蔚藍商店兌換）▪️450元，含有成人票1張、優待票1張，挖沙玩具1組（至蔚藍商店兌換）🟡「導航設定：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街40號）走台2線（濱海公路）即可抵達。福隆海濱公園停車場、福隆停車場、周邊臨時停車場。搭火車到「福隆站」下車，步行約5分鐘即可抵達。搭乘客運791、F823，或台灣好行「856 黃金福隆線」，於「福隆站」下車。