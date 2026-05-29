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韓星金秀賢去年（2025）3月遭《橫豎研究所》金世義與已故金賽綸家屬連環爆料，指控他不只曾與未成年的金賽綸交往，還在女方酒駕後無情追討70億韓元（約台幣1.7億元）賠償金，風波延燒超過1年，不只重創演藝形象，還一度被拍到暴瘦憔悴、接受精神科治療。如今案件出現重大逆轉，韓國警方認定金世義公開的對話紀錄、錄音檔等關鍵證據幾乎全是AI生成與偽造資料，金世義遭法院裁定羈押，讓金秀賢終於等到法律還他清白，但外界輿論至今未完全回頭，直言他當初先是否認交往再承認的態度，讓人完全對他失去信任，直言：「不會等他復出」。首爾中央地方法院26日以有滅證與逃亡疑慮為由，對《橫豎研究所》代表金世義核發羈押令，罪名包括散播虛假事實毀損名譽的《資訊通信網法》、違反《跟蹤騷擾處罰法》以及《性暴力犯罪處罰法》和恐嚇等4項罪嫌。隔天，金秀賢經紀公司Gold Medalist發聲明公開調查結果，表示：「《橫豎研究所》提出的各種疑點與證據，已確認全都不是事實。」並指出：「記者會公開的已故金賽綸Kakao Talk對話內容，其實是與金秀賢無關的他人對話遭到偽造、變造；公開的錄音檔同樣是利用AI技術製作出的假資料。」公司也提到，金秀賢去年在記者會上曾表示：「我不會要求大家相信我，但我一定會證明真相。」並強調：「過去一年，就是為了履行這個承諾的時間，如今終於透過法律程序與徹底調查證明了真相。」不過，就算現在法律已經認定那些爆料是AI造假，但輿論風向也沒有瞬間全翻回來，尤其事件剛爆發時，金秀賢第一時間先否認和已故金賽綸交往，後來又改口表示，兩人是在女方成年後的2019年至2020年間交往，這段處理方式也被不少人認為太傷信任感。雖然他被證實是AI假證據的受害者，但兩人的親密照早就曝光過，對外界來說，形象多少還是受到衝擊。目前韓網也還是看得到不少冷淡反應，像是「不會等他復出」、「能取代他的演員多的是」等留言持續出現。現在變成法律上的真相已經慢慢浮現，但大眾情緒不一定跟著一起回頭，金秀賢之後到底能不能把信任感救回來、重新站穩演藝圈，現在也是大家關注的焦點。金秀賢爭議源自YouTube頻道《橫豎研究所》代表金世義去年開始連環爆料，指稱他曾與當時仍未成年的金賽綸交往，還公開多段疑似對話紀錄、錄音檔與親密照片，甚至控訴他在女方酒駕後追討7億韓元賠償金（約台幣1700萬元），事件瞬間引爆韓網輿論。金秀賢一開始全面否認，後來才改口承認，雙方確實曾在2019年至2020年間交往，但強調當時金賽綸已成年，並否認未成年交往等指控。隨著風波延燒，金秀賢形象重創，不只代言、作品受影響，整個人還被拍到暴瘦憔悴。直到近日韓國警方調查後認定，《橫豎研究所》公開的部分對話、音檔涉及偽造，甚至使用AI生成，金世義也因名譽毀損、跟騷、散布不實內容等嫌疑遭聲押，案件風向才出現重大逆轉。