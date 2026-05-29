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好市多最新政策又來了！起司披薩開放單片59元購買

但現在已經有賣單片的選擇了，一片價格是59元，想要吃的人可以去買來吃看看囉！」

入場規定要求服裝儀容！黑卡會員提前一小時入場開逛

要求會員進入賣場時必須全程穿上衣服跟鞋子，不得打赤膊或者赤腳入內

黑鑽會員也已經正式可以享有「提早入場」的專屬禮遇，每日上午9時即可到賣場採買

▲美式賣場台灣好市多近日新政策，黑鑽會員「提早入場」新服務，自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前入場，金星會員及商業會員則維持於賣場開始營業時間上午10時入場。（圖／民眾提供）

愛退貨的好市多會員小心了！未來新規定「打擊退貨魔人」

未來若會員退貨頻率過高，被認定為惡意或明顯濫用，恐會被列入黑名單，嚴重甚至可能直接被取消會員資格。

官方則回應，公司一向遵循全球一致營運標準，若未來有任何政策更新或新措施，都會主動通知會員。

▲好市多未來可能新增「惡意退貨懲處」的規定，如果被認定為惡意或明顯濫用退貨機制，恐會被列入黑名單，嚴重甚至可能直接被取消會員資格。（圖／好市多官網）

美式賣場Costco（好市多）一直以來都是許多家族補足日常用品、糧食的熱門商場，其中熟食區的食物也是不少人的最愛。然而近日有會員發現，過去只能整盒購買的18吋起司披薩，如今已經悄悄開放「單片販售」的選項，一片售價59元，讓許多會員非常興奮，消息曝光後立刻引起廣大迴響。其實近日好市多也有許多新規定的改變，包括入場規則以及未來可能會跟上的退貨規定，會員都要多加留意，帶讀者一文看懂！近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「以前因為18吋的起司披薩份量太大，一個人根本吃不完，都沒有機會可以嚐鮮看看，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「之前買整盒的回家吃真的好膩，單片購買不會浪費太讚了」！然而，好市多官方日前也新增民眾服裝儀容相關規定，，這是為了確保賣場安全與衛生，如果違反規定的話，是可以被拒絕入場，情節嚴重者甚至可能被取消會員資格。台灣好市多也表示，將依照全球一致標準執行相關規範，以維護購物環境與安全。除此之外，，不需要等到10點開門人擠人，讓不少會員都大讚非常實用。日前網紅「彼得爸及蘇珊媽」也實測，9點進店真的人潮少很多，試吃也完全不用排隊，大約只花42分鐘就購物完成，真的相當不錯。好市多原本主打的就是「100%滿意保證」退貨政策，讓不少會員能方便退貨，不過該政策卻讓官方發現，會員濫用退貨情形日益嚴重，近期傳出好市多傳出在美國將增加升級版會員卡掃描設備，許多民眾也好奇台灣好市多是否也會跟上？雖然目前官方還沒公布該政策，但那些常常惡意退貨的奧客自己可要注意了，未來要是新規定上路還持續亂退貨，最嚴重是會直接被取消會員資格的哦！