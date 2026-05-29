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▲午後中南部午後配合熱力作用，仍須留意熱對流發展帶來的雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）

▲颱風薔蜜整體路徑為遠離臺灣趨勢，但仍可能間接使東北風略為增強並挾帶水氣。（圖／中央氣象署）

今日受鋒面通過影響，北台灣一早上空出現整片雷雨帶，上班途中遇劇烈雨勢，上午前北部、東部要注意局部較大雨勢，午後換中南部配合熱力作用，要留意對流發展帶來的雷陣雨，局部地區也有大雨機會。此外，薔蜜颱風整體路徑為遠離臺灣趨勢，不過下週一、下周二最靠近台灣，北部至東北部有降雨機會。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，今日清晨受鋒面通過影響，中北部至東部天氣轉趨不穩定，尤其大台北至宜蘭一帶已有明顯雷雨發生。不過目前看來鋒面通過速度算快，降雨已有逐漸減弱趨勢，上午前北部至東部仍需留意局部較大雨勢。午後隨著鋒面逐漸遠離、環境轉受東北風影響，，局部也有較大雨勢機會，午後外出請留意天氣變化。氣溫方面，受雲量增多及降雨影響，雖不若過去幾日炎熱，但未降雨前仍有些悶熱感，南部內陸仍要防範36度以上高溫現象。週末鋒面遠離，環境轉為東北風影響，各地大致回到多雲到晴、間有陽光露臉的天氣；不過由於環境水氣仍多，加上中南部轉為背風弱風區，午後熱對流仍較容易發展，須留意短暫陣雨或雷雨機會。下週一至下週二臺灣附近持續受東北風影響，預測今年第6號颱風薔蜜將由琉球群島海面北上，逐漸轉向北北東朝日本南方海面前進。，並有迎風面地形降雨機會；中南部至花東地區則位於背風側，大致為晴時多雲天氣，不過午後仍有局部熱對流短暫陣雨或雷雨可能，若前往山區活動仍須留意午後天氣變化。至於下週中後期，台灣附近有機會逐漸轉為西南風主導環境，屆時中南部因轉為迎風面，降雨機會將提高，高溫情況也可望明顯趨緩；不過同時也要留意局部較大雨勢發生的可能。