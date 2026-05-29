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▲行政院秘書長張惇涵率中選會被提名人拜訪各黨團。（圖／記者吳翊緁攝 ,2026.05.29）

▲行政院秘書長張惇涵（左三）率中選會被提名人拜訪國民黨黨團。（圖／記者吳翊緁攝 ,2026.05.29）

針對中選會委員缺額，政院再補提名3人，行政院秘書長張惇涵今（29）日率被提名人拜會朝野黨團、尋求支持。張惇涵表示，3位人選有三項優點，包含有法學專業、豐富實務經驗、無黨無派，盼立院黨團能支持，讓中選會運作更健全。在副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義被藍白封殺後，行政院再次補提名3人，包括中選會副主任委員被提名人沈淑妃、中選會委員被提人黃謀信、中選會委員被提名人蔡維哲。張惇涵上午率被提名人至立法院拜會民進黨團、國民黨團、民眾黨團。張惇涵受訪時表示，依照中選會組織法第3條規定，中選會設置委員9至11人，在上次人事同意權表決過後，目前中選會的委員人數只有8位，離最低的門檻還有一位，因此行政院仍希望透過補提名作業，讓中選會運作更為健全、更為永續。張惇涵指出，這次的三位被提名人，都具有法學專業背景，相當優秀，副主委被提名人沈淑妃，是相當資深的公務人員，從民國72年踏入公職到退休，從孫運璿院長做到卓榮泰院長，今年退休，具有相當豐富、40年左右的法規經驗跟實務經驗。張惇涵提到，兩位委員被提名人，一位是年輕的蔡維哲律師，長期投入弱勢的保障、以及保障西拉雅族人權益，相信新銳律師投入中選會的工作，讓中選會有耳目一新的氣象。張惇涵說，第三位被提名人是目前的法務部政務次長黃謀信，歷任過屏東、台中、澎湖的檢察長，在地方服務的期間，也對查察賄選的工作有相當豐富的實務經驗。張惇涵接著說明三位人選特點，第一，都有法學專業，第二，都有豐富實務經驗，第三，都無黨無派，三人加入，若經過立法院朝野黨團支持、同意，相信能更健全中選會運作。對於是否擔心，提出的人選仍被在野黨杯葛，張惇涵說，他們提出的三名人選，都有法政專業、實務經驗，重點是無黨無派，中選會是獨立運作的機關，希望朝野政黨都能理性、務實地審查人事同意權。他說，選務工作非常繁重，無論是今年底的九合一大選，或是2028年的總統大選，選務工作一天不可荒廢，希望朝野黨團支持，讓三人進入中選會。對於拜會狀況，張惇涵說，今天拜會3個黨團，大家氣氛互動都不錯，但是實際上，還是希望在未來審查會時，能理性審議，因為這次3個被提名人都有專業的背景。媒體詢問，會不會覺得這次的拜會，未來審查是順利的結果？張惇涵提到，希望拜會的過程，是一個好的良性互動開始，也希望能理性的審議3位被提名的，因為行政院的人事提名權，必須經過立法院的審議，也希望說審議的過程，能就事論事、理性專業，幫國家來決定未來中選會最好的人選。