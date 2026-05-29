我是廣告 請繼續往下閱讀

回應陳智菡「失去原意」說 黃光芹：他真的很渴望

資深媒體人黃光芹近日連番開砲民眾黨主席黃國昌，持續透過臉書「我來說為什麼」系列文爆料政壇內幕，日前揭露，黃國昌曾親口向她表示，「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統」，引發政壇熱議；隨後，民眾黨團主任陳智菡則回應稱，有些話透過轉述可能失去原意。不過，黃光芹再度發聲反擊，直言「還是陳智菡高明」，更狠酸整起事件恐怕只是黃國昌「誤會一場」。黃光芹直言，自己整篇文章從頭到尾針對的都是黃國昌，如今本尊躲起來，換成陳氏宗親出來，「我也只好奉陪」。她強調，當時黃國昌提到「傅崐萁說，我可以搭檔副總統」時，現場只有她與黃國昌兩人，陳智菡根本不在場，是毫無相關的第三人。黃光芹進一步指出，陳智菡所稱「可能轉述失去原意」，某種程度上，其實已間接證實確有此事，陳智菡的說法等於暗示，有人轉達傅崐萁的意思，但黃國昌可能誤解了其中含意。她還酸說，人與人對話不只聲音，還有表情，如果黃國昌只是聽到一段「失去原意」的轉述，就立刻信以為真、如獲至寶，眼巴巴望著黃光芹，希望她有所回應，「只能說明，他真的很渴望」。黃光芹也透露，當時自己只淡淡回了一句「那仇恨值得降低」，不過她隨後再補一刀，直言黃國昌目前「仇恨值那麼高」，區域立委更只有8萬票實力，甚至還輸給李有宜的8萬4000票，「就算把民眾黨整個打包送人，也搭不了副總統」。最後，黃光芹總結陳智菡的說法，某種程度也呼應傅崐萁先前否認「沒這麼說」，等於從頭到尾都是黃國昌誤會一場，更狠酸一句：「他也就不要再肖想了！還是陳智菡高明！」文末她更預告，「子彈快飛，免得耽誤我後面的系列」，暗示後續還有更多爆料尚未公開。