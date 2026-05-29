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立法院會今將處理國防特別預算第一期88億預算，國民黨團總召傅崐萁今（29）日表示，對於已經有美國發價書的軍購，希望今天立法院會就能夠處理，讓預算盡快通過，讓國軍有更好、精良的武器守護台灣。至於鞭刑公投，他說還在跟民眾黨溝通，所以今天不會正式提出提案。傅崐萁說，對於已經有美國發價書的軍購，為了守護台灣安全、也確實得到美國保證，已經有發價書送到立法院，所以這部分國民黨團積極希望，今天立法院會就能夠處理軍購案，讓相關預算盡快通過，讓國軍有更好、更精良的武器能夠守護台灣、中華民國。至於鞭刑公投，傅崐萁說，這涉及到全民重大利益，現在執政者有諸多施政是人民所不滿的。所以該修的法要修，應該要表示民意的部分，必須讓民意能夠伸張。畢竟現在的修法，即便是人民有高度意願，立法院也全力推動，但修完法之後，不見得這個卓榮泰會來副署，所以現在像是完全獨裁專制的政權，可以自由選擇，用一黨之私來決定三讀通過的法律要不要來實施。所以這個必須交由全民來公決，所以公投案是非常重大的一個民意伸張的相關提案。傅崐萁說，不管是鞭刑或是反廢死也好，還有其他相關的議題，跟民眾黨還在溝通當中，他想國、眾兩黨一定會提出最符合民意的需求，也讓政府能夠有所警惕的、讓民意能夠伸張的公投案能夠正式出台，那目前因為兩黨還在協商，所以今天還不會正式提出公投的提案，但是會在最短的時間提出與人民生活與社會息息相關的重大案子，國民黨團表達訴諸全民公決。