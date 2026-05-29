「詹皇」詹姆斯（Lebron James）在今年球季結束後，將成為自由球員，這也是詹姆斯生涯首度在休賽季沒有合約在身，因此詹姆斯生涯的下一站成為球迷關注焦點，近期詹姆斯在Instagram上分享了一段2016年總冠軍戰G3的自己率領克里夫蘭騎士擊敗金州勇士的片段，並寫下「這真是一支不可思議的球隊！」引發球迷熱議，並表示詹姆斯是否要回歸克里夫蘭。
2016年絕地大逆轉 詹姆斯率隊寫歷史
2016年的總冠軍賽至今仍被視為NBA史上最偉大的逆轉之一。當年騎士在系列賽一度以1比3落後給當年締造單季73勝紀錄的勇士，最終卻完成驚天大逆轉，奪下隊史首座NBA總冠軍。詹姆斯更憑藉全方位表現獲選總冠軍賽MVP，並成為史上首位在總冠軍賽五項主要數據全面領先兩隊球員的球星。
由於詹姆斯今夏將成為完全自由球員，因此這則懷舊貼文也被不少球迷解讀為向老東家示好，甚至猜測他可能第三度披上騎士戰袍，為生涯最後階段寫下最完美的結局。
騎士薪資成問題 詹姆斯回歸有難度
不過現實層面上，雙方若要再度合作並不容易。根據外界消息，詹姆斯並不打算在下一份合約中接受大幅降薪，而騎士目前已是聯盟薪資支出最高的球隊之一，薪資空間相當吃緊。
此外，陣中兩大核心米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）也都將面臨新合約談判，使騎士管理層必須在薪資結構與競爭力之間做出艱難取捨。
儘管挑戰重重，但近期仍有報導指出，騎士並非完全沒有機會同時留下哈登並爭取詹姆斯加盟。若這項夢幻劇本最終成真，勢必將成為今年NBA休賽季最具震撼力的消息之一。
資料來源：《Basket News》
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2016年的總冠軍賽至今仍被視為NBA史上最偉大的逆轉之一。當年騎士在系列賽一度以1比3落後給當年締造單季73勝紀錄的勇士，最終卻完成驚天大逆轉，奪下隊史首座NBA總冠軍。詹姆斯更憑藉全方位表現獲選總冠軍賽MVP，並成為史上首位在總冠軍賽五項主要數據全面領先兩隊球員的球星。
由於詹姆斯今夏將成為完全自由球員，因此這則懷舊貼文也被不少球迷解讀為向老東家示好，甚至猜測他可能第三度披上騎士戰袍，為生涯最後階段寫下最完美的結局。
騎士薪資成問題 詹姆斯回歸有難度
不過現實層面上，雙方若要再度合作並不容易。根據外界消息，詹姆斯並不打算在下一份合約中接受大幅降薪，而騎士目前已是聯盟薪資支出最高的球隊之一，薪資空間相當吃緊。
此外，陣中兩大核心米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）也都將面臨新合約談判，使騎士管理層必須在薪資結構與競爭力之間做出艱難取捨。
儘管挑戰重重，但近期仍有報導指出，騎士並非完全沒有機會同時留下哈登並爭取詹姆斯加盟。若這項夢幻劇本最終成真，勢必將成為今年NBA休賽季最具震撼力的消息之一。
資料來源：《Basket News》