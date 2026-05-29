三鶯地區民眾期盼超過 3,500 天的捷運時代進入最終倒數！新北市政府捷運工程局今（29）日發布最新進度，證實交通部已於昨晚完成履勘前置會議，正式敲定 6 月 7 日進行關鍵大履勘。新北市長侯友宜也於昨日表態，只要履勘安全無虞，計畫將提供 1 個月試營運免費搭乘，力拚「今年年中通車」。
🟡 歷時 9 年！捷運三鶯線關鍵「履勘」日期敲定
捷運三鶯線全長 14.3 公里，自民國 105 年開工至今，歷經 3,547 個工作天，成功克服疫情與國際物料動盪等挑戰。
🟡 侯友宜大紅包：試營運首月全線免費搭
針對民眾最關心的票價優惠，侯友宜在議會答詢時承諾，依照過往環狀線、安坑輕軌及淡海輕軌的經驗，三鶯線正式營運後，將規劃為期 1 個月的試營運期，讓市民免費搭乘體驗。
最新進度顯示，三鶯線通車後最大的交通利多在於銜接既有的捷運路網：
新北市府指出，三鶯線不僅縮短交通距離，更透過「TOD（大眾運輸導向發展）」理念帶動沿線繁榮。12 座車站串聯起新北市美術館、三鶯老街及台北大學等觀光文教重鎮，並連結土城行政園區與龍埔產業園區，讓捷運三鶯線成為串接藝術、產業與居住機能的發展引擎。
最後總結： 隨著 6 月 7 日 履勘日期逼近，三鶯地區民眾即將迎來捷運生活。這條歷時 9 年、橫跨土城、三峽與鶯歌的交通動脈，不僅縮短了空間距離，長達 1 個月的免費試營運更將帶動另一波觀光與通勤熱潮。
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捷運三鶯線全長 14.3 公里，自民國 105 年開工至今，歷經 3,547 個工作天，成功克服疫情與國際物料動盪等挑戰。
- 履勘進度： 新北捷運局表示，三鶯線於 4 月底完成初勘並改善完畢，昨日（28日）晚間交通部召開前置會議，決議將在 6 月 7 日 辦理正式履勘。
- 通車時間： 侯友宜強調，履勘是營運前的最後大考，待取得交通部營運許可函後，預計於 2026 年年中 正式通車。
針對民眾最關心的票價優惠，侯友宜在議會答詢時承諾，依照過往環狀線、安坑輕軌及淡海輕軌的經驗，三鶯線正式營運後，將規劃為期 1 個月的試營運期，讓市民免費搭乘體驗。
- 運量規劃： 預估全日運量約 4 萬人次。
- 尖峰班距： 規畫班距約 5 至 6 分鐘，通車初期將優先穩定營運，未來再視人潮縮短班距。
最新進度顯示，三鶯線通車後最大的交通利多在於銜接既有的捷運路網：
- 轉乘路徑： 乘客可於「頂埔站」直接轉乘板南線。
- 通勤效益： 預計三峽、鶯歌地區往返台北市中心，可節省約 20 分鐘 的通勤時間。
- 運能紓解： 北捷預計明年增加 10 列電聯車投入板南線，以應對三鶯線湧入的轉乘人潮。
新北市府指出，三鶯線不僅縮短交通距離，更透過「TOD（大眾運輸導向發展）」理念帶動沿線繁榮。12 座車站串聯起新北市美術館、三鶯老街及台北大學等觀光文教重鎮，並連結土城行政園區與龍埔產業園區，讓捷運三鶯線成為串接藝術、產業與居住機能的發展引擎。
最後總結： 隨著 6 月 7 日 履勘日期逼近，三鶯地區民眾即將迎來捷運生活。這條歷時 9 年、橫跨土城、三峽與鶯歌的交通動脈，不僅縮短了空間距離，長達 1 個月的免費試營運更將帶動另一波觀光與通勤熱潮。