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紐約尼克隊睽違27年再度殺進NBA總決賽，根據《The Athletic》權威記者報導，尼克隊禁區防守神塔羅賓遜（Mitchell Robinson）驚傳右小拇指骨折，目前歸期未定。針對這起突如其來的嚴重傷勢，傷病專家也隨即公布了「不需要手術」與「需要手術」的兩種時間線預測。針對這起突如其來的嚴重傷勢，著名的NBA傷病專家Jeff Stotts今日迅速在個人社群媒體上更新了關於小拇指骨折的復原評估與預計缺陣時間。他指出，羅賓遜究竟會缺席多久，完全取決於最終選擇哪一種治療方案：「對於不需要接受手術治療的小拇指骨折，球員的平均缺席時間約為3.5場比賽（換算約為9天）；然而，如果傷勢嚴重到必須進行手術，平均缺席時間將增加至15.6場比賽（約為34天）。」如果羅賓遜最終必須接受手術，意味著這名他會缺席整輪總冠軍賽，這對總教練布朗（Mike Brown）的戰術佈局無疑是晴天霹靂的打擊。不論西區最終是由聖安東尼奧馬刺，或是奧克拉荷馬雷霆晉級，尼克都極度需要羅賓遜的體型與高度來抗衡。本季羅賓遜雖然重回替補，但在有限的14.2分鐘出場時間內，場均能高效貢獻5.3分、5.5籃板，其中例行賽每場衝搶4.2個進攻籃板更是高居全聯盟第四。如果他長時間缺陣，尼克除了必須延長明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）扛五號位的時間、改打小球陣容外，例行賽僅上場498分鐘的二年級生菜鳥中鋒胡克波爾蒂（Ariel Hukporti）也將被迫推上火線，直接在最高張力的總冠軍賽扛起沉重的禁區替補重擔。這起傷病不僅打亂了尼克的奪冠藍圖，也讓羅賓遜即將到來的自由球員市場身價蒙上陰影。就在傷訊傳出前不到24小時，《ESPN》名記邦坦普斯（Tim Bontemps）才剛報導指出，聯盟多位高層普遍預期尼克將在今年夏天以一份高於中產特例的短期合約全力留下這位功勳中鋒。職業生涯屢屢受到傷病折磨的羅賓遜，在經歷了2023-24賽季僅打31場、2024-25賽季僅出賽17場後，本季好不容易出賽了60場、寫下近4年新高。如今卻在生涯最關鍵的冠軍戰與合約年關頭再度倒下，恐怕將同時震盪尼克隊的奪冠希望與羅賓遜未來的身價。