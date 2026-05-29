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▲下周一、下周二外圍環流影響北部、東北部天氣，北台灣宜蘭有短暫陣雨，山區有午後雷陣雨。（圖／取自中央氣象署）

▲今日鋒面影響台灣，北部、東北部上午出現較大雨勢，預計下半天，山區花東地區也會有午後大雷雨。（圖／取自中央氣象署）

▲周六至下周二整體高溫下降，要等到下周三才會回到高溫炙熱的天氣。（圖／取自中央氣象署）

薔蜜颱風持續增強中！最新動態預估會持續朝西北西方向前進，周日北轉往日本靠近，下周一北轉的過程中是最靠近台灣的時刻，預計下周一、下周二外圍環流影響北部、東北部天氣，降雨機率提高，水氣影響，周六至下周二整體高溫下降，要等到下周三才會回到高溫炙熱的天氣。中央氣象署預報員曾昭誠指出，薔蜜颱風今早8點位於東南東方1500公里海面上，未來會朝西北西轉北，強度持續增強，今明兩天會以西北西方向往菲律賓東方海面前進，，最接近台灣的時間是下周一，東半部、基隆北海岸會有長浪發生，下周一、下周二外圍環流影響北部、東北部天氣，北台灣宜蘭有短暫陣雨，山區有午後雷陣雨。下周三、下周四颱風遠離，通過日本南方海面一帶，環境風向轉為偏南風到西南風，花東地區有雨，其他地區多雲到晴，午後西半部山區及東半部地區有局部短暫雷陣雨。今（29）日鋒面影響台灣，北部、東北部上午出現較大雨勢，預計下半天，山區花東地區也會有午後大雷雨。昨晚到今日清晨鋒面雨帶通過，雙北降雨明顯，雨勢最大出現在新北坪林區，降雨達到88毫米，隨著鋒面南下、結構減弱，午後降雨型態改變，北部、東北部會趨緩，不過中南部、花東配合午後熱對流會有短暫雷陣雨，花蓮、台東、中南部山區會有局部性大雨。今日入夜剩下南部、東南部還有零星降雨，部分地區持續到明日清晨，明日白天降雨減少，午後雷雨還是明顯，尤其中南部山區還是會有局部性大雨出現。溫度趨勢，今日受到鋒面影響溫度略降，不過中南部、花東上半天水氣少，天氣上仍炙熱，尤其是台南、高雄、花東縱谷，周六至下周二整體高溫下降，要等到下周三才會回到高溫炙熱的天氣。