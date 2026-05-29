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不讓發臉書 馬英九大怒

馬英九基金會財務風波延燒，前總統馬英九傳出退化、健忘，前重要幕僚、前國安會秘書長金溥聰親曝，馬英九問「你聽周美青的還聽我的？」，讓他嚇得回答「聽你的」，並強調雖然馬英九健忘頻率變高，進入返老還童的年紀，但判斷能力完全沒問題，甚至還能跟旁人討論法律問題。對此，前基金會執行長蕭旭岑今（29）日表示，馬英九也問過他一樣的問題，但他身為幕僚，為保護馬英九的公眾形象，他的回答是「我聽醫生的」。蕭旭岑今上《千秋萬事》專訪表示，金溥聰受訪說馬英九問他要聽誰的，金溥聰回答馬英九當然「聽你的」，這個對話在他身上一模一樣也發生過，但他的答案和金溥聰不一樣。蕭旭岑提到，他這1年和馬英九的關係很不好，因為馬英九認為蕭旭岑不讓他做很多事情。例如，馬英九想發臉書肯定韓國瑜去祭孔，但韓國瑜祭孔是2019年的事。他不讓馬英九發文，讓馬英九很生氣。蕭旭岑說，去年八月和今年一月，馬英九曾想發文肯定賴清德放棄台獨立場，他們大吵一架，他和馬英九說賴清德沒有放棄台獨，馬英九非常生氣、堅持有。周美青說不能再讓馬英九公開活動，馬英九也大怒，問他：「聽她的還是聽我的？」，他回答：「對不起，我聽醫生的，我是幕僚，要負責你的公眾形象，有損形象的事我不會同意你；若發這個文，全世界都會知道你有問題」，所以他才會覺得被限制行動。