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▲行政院秘書長張惇涵率中選會被提名人拜訪民眾黨團。（圖／記者朱永強攝 ,2026.05.29）

▲行政院秘書長張惇涵（左三）率中選會被提名人拜訪國民黨黨團。（圖／記者吳翊緁攝 ,2026.05.29）

總統賴清德宣布台灣人口對策新戰略，共18項措施，國民黨立院黨團總召傅崐萁則拋出「生一胎免費住社宅30年、生兩胎終身免費」。對此，行政院秘書長張惇涵今（29）日表示，在整體政策平衡、財務考量下，希望朝野政黨還是能支持行政院的版本。針對中選會委員缺額，政院再補提名3人，張惇涵上午率中選會副主任委員被提名人沈淑妃、中選會委員被提人黃謀信、中選會委員被提名人蔡維哲拜會朝野黨團、尋求支持。針對傅崐萁拋出免費住社宅政策，張惇涵表示，以傅總召的選區花蓮而言，花蓮目前有3座社宅的基地，總共922戶，這些全部都是中央出資、中央興建，而社宅在這一次0到18歲的家庭支持方案裡，政府也提出社宅20%提高到40%作為婚育宅，租金補貼部分也做了加碼。張惇涵指出，在整體政策的平衡考量下，希望朝野政黨還是能支持行政院的版本，無論是補貼減負擔，又或者是減稅、減壓力等等，政府都是做了最平衡考量，以及財務考量，希望傅總召也能夠支持。針對有民眾反應，不想看到中配子女拿到成長津貼，張惇涵說，0到18歲的成長津貼，會用戶籍跟國籍來做認證，方法大概就是會比照健保的方式，讓0到年滿18歲時，擁有國籍跟戶籍時領取。對於會不會覺得未來朝野能更深化？張惇涵說，國人最期盼的，還是希望朝野合作，無論就經濟發展、社會福利等，各項政策都能夠攜手合作，讓國家往前走，這也是賴總統也好，卓院長也好，一貫的希望；他說，卓院長不斷的希望朝野對話合作大門敞開，多一分合作，少一點政治操作，「我想國家可以大家一起攜手往前走」。另外，對於NCC人選是否已有定案，張惇涵說，人選一直在徵詢當中，若有確認人選，就會提出來提名。