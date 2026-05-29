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▲陳華對於台上罵髒話一事，親PO文回應。（圖／翻攝自陳華IG@hua0826）

28歲女星陳華以歌曲〈想和你看五月的晚霞〉走紅，而她近日在校園演出中，演唱到〈你沒等我去的舊金山〉時，竟因為高音沒唱上去而飆出國罵。影片在Threads瘋傳後，遭大批網友砲轟沒水準，而陳華本人也在昨（28）日於IG親上火線回應，透露自罵髒話之後長了5顆痘痘，自嘲：「是老天對我的懲罰。」陳華近日在校園演出中，獻唱人氣歌曲〈你沒等我去的舊金山〉，但在唱到「那一句沒說出的晚安」的歌詞時，因高音沒唱上去，讓她直接在台上脫口飆出國罵「X」，然後笑著表示要重唱一次。雖然當時現場粉絲都笑翻，但影片傳到Threads後卻出現不同聲音，「好沒水準，髒話是可以罵，只是這是舞台欸…」、「公眾人物要起表率，藝人還是要注重形象啦」、「公眾場合罵髒話確實有些不妥。」但也有部分人認為陳華非常直率、真性情，大讚她這段演出很可愛，掀起兩派論戰。而對此，陳華本人也在昨日於IG限時動態親發文道歉，只見她分享一張戴著口罩的自拍，眼睛用墨鏡貼圖擋住，只露出了額頭，明顯可見長出了痘痘。陳華表示：「自從兩天前在舞台上不小心出口一個髒字以後，我的痘痘立刻長出了5顆，其中一顆更是猖狂不已，想必是老天對我的懲罰。」陳華也反省自己言行，「身為公眾人物，會在各個地方更加留意言行舉止。」並感謝大家包容與關注。陳華在2015年起經營YouTube頻道，隨後與友人組成團體「我們OURS」，憑藉翻唱多首經典華語歌曲在網路上累積大批粉絲。2022年她發行首張個人專輯《華與浪漫》，其中主打歌〈想和你看五月的晚霞〉以浪漫抒情的曲風席捲各大串流平台，讓她迅速走紅。之後陳華又陸續推出多首歌曲，並受邀參加多場校園演出，曾創下單年破百場校園演唱的驚人紀錄，被譽為新一代的「校園女王」。