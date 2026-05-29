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▲隨著東北風增強，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，外出請注意強風暴雨。（圖／取自中央氣象署）

今（29）日鋒面影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，北台灣一早有劇烈雨勢，不過下午雨區轉為南投以南及東部、東南部山區有局部大雨發生的機率，氣象署已發布大雨特報，提醒注意雷擊及強陣風。而隨著東北風增強，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，外出請注意強風暴雨。29日上午至29日晚上南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣29日上午至30日晚上黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣（有平均風6級以上或陣風8級以上）氣象署預報指出，今天（29日）受鋒面影響，凌晨起中部以北及宜蘭地區降雨機率升高，有短暫陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨，其他地區為多雲，午後則有局部短暫雷陣雨，應注意中午之前北部、宜蘭地區及午後伴隨熱力作用下，在花、東地區、中南部山區有局部大雨發生的機率，到了晚間鋒面減弱消散，南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區雨勢將趨緩。溫度方面，鋒面通過之後轉為東北風，北部、基隆、宜蘭及花蓮高溫稍下降，預測約28至31度，中南部及臺東32到35度，南高屏內陸地區未下雨之前仍有局部36到37度發生的機率，紫外線易達過量級，外出仍應做好防曬措施與多補充水分，而各地的低溫約25到28度。今日東北風增強，桃園到嘉義、澎湖、蘭嶼及綠島，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意安全。