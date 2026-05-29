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資深媒體人黃光芹近期和民眾黨主席黃國昌撕破臉，爆料他曾親口說「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」，黃國昌昨駁斥此事，表示子虛烏有，他跟國民黨之間的合作都有白紙黑字可循。傅崐萁今（29）日被問及此事，隨即走人，更6度稱「這只有綠媒在講」。黃光芹27日在臉書爆料，黃國昌曾親口告訴她「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」不過她強調，傅崐萁本人轉達「沒有跟黃國昌這麼說」，對於黃國昌的說法，她當下滿訝異的，也認為黃國昌猶如劉姥姥進大觀園，為的是私利。黃國昌昨則向《TVBS新聞網》駁斥此事，稱跟國民黨的合作都有白紙黑字可循。傅崐萁今在國民黨團大會後被問到此事，則隨即離開，更說「這是只有綠媒在講好不好，就是你們」。媒體隨後表示，「但這是黃光芹講的」，傅崐萁則說「綠媒在講啊，綠媒在講」，媒體再問「所以你沒有提過是嗎？還是說他有誤會？黃國昌買空賣空」，傅崐萁再說「只有綠媒在講好不好，只有民進黨在講，綠媒在講」