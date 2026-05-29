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雅方雪糕包裝驚見簡體字！官方發道歉聲明「民眾力挺買爆」

日後內銷、外銷包裝將分開製作，並依然遵循食品衛生法規標示

▲雅方雪糕外包裝出現簡體字被炎上，官方發出道歉聲明，獲得廣大網友支持。（圖/雅方國際企業臉書）

雅方雪糕為何會有簡體字？二代千金解釋原因

每次出貨前必須一支支貼標籤，作業相當繁瑣，加上考量冰品在處理中容易出現融化等問題，基於上述考量才決定採用繁、簡體並列的包裝設計。

產品是從台灣出口到大陸，而不是從那邊進口到台灣

▲雅方二代千金林暄穎解釋是因為該款冰品有外銷中國，每次出貨前必須一支支貼標作業繁瑣，加上考量冰品在處理中易有融化問題，才決定採用繁、簡體並列的包裝設計。（圖／Threads@juliaxlln）

雅方食品二代接手再爆紅！老牌起死回生轉型成功

▲雅方羊肉爐二代千金林暄穎靠短影音成功讓老品牌翻紅，2個月帶動冰品營收成長3成，外型超亮眼也帶動自己IG成長至快40萬。（圖／翻攝自林暄穎IG@juliaxlln）

台灣老字號冰品「雅方」創立超過40年，商品好口碑老少皆知，不過近日卻被消費者爆出雪糕外包裝有「繁體字、簡體字」混用的狀況，遭質疑包裝中國化，讓部分民眾網友揚言拒買。對此，雅方官方也正式發出聲明致歉，表示「未來在包裝與文字溝通上，我們一定會更加謹慎。」希望藉此平息風波，結果道歉聲明超過1200名網友留言補血聲援：「根本不需要道歉，今天下班再買一盒回家壓壓驚！」雅方在官方臉書貼文表示：「對於近日產品包裝文字所引發的討論與疑慮，我們非常重視每一位消費者的聲音。承蒙各方關心、不吝指正，我們銘感於心，，往後對外回應與聲明用字遣詞將更加謹慎，務求每一段文字皆能清楚無誤地傳達本公司的立場與態度，避免因表達不周而造成各界困擾。」雅方提到：「造成消費者困擾與社會資源浪費，我們深感抱歉，品牌一路以來都很珍惜台灣消費者的支持，因此未來在包裝與文字溝通上，我們一定會更加謹慎，謝謝大家的關注與提醒，我們會虛心面對、持續改進，懇請社會各界繼續給予我們支持與指教。」結果貼文曝光後，吸引超過1200名網友留言力挺表示：、「大部分3C產品裡面小小的手冊也是同時印有N種語言，怎麼變雪糕就不行了？支持雅方」。至於為何雅方雪糕外包裝會出現簡體字？接手品牌經營的第2代千金林暄穎日前也親上火線回應，表示該款「巧克力雪糕」曾經外銷至中國市場，林暄穎也強調，該產品並非只有簡體字，呼籲民眾看清楚完整包裝，並強調「，這樣對品質是不會有任何影響的。」不過如今雅方官方也已經道歉，內銷外銷的包裝將會分開製作，以後大家吃雅方雪糕外包裝也不會看到簡體字了。據了解，雅方食品創立於1984年，最初以生產草湖芋仔冰起家，後來憑藉羊肉爐與冰淇淋紅遍全台，原先品牌營運由董事長林正明掌管，但近年逐漸交由第二代26歲女兒林暄穎（Julia Lin）打理，透過創新的行銷與社群話題，成功吸引年輕族群。林暄穎透過短影音方式，將雅方食品產品與品牌歷史介紹給所有民眾，行銷成果相當驚人，短短不到2個月就讓雅方旗下冰品營收成長近3成、整體營收多1成，林暄穎個人IG追蹤數也從千人暴漲至39萬，成功帶領老字號的雅方轉型，未來表現可期。