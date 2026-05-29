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▲張凌赫爆紅後工作邀約不斷，近日參與實境秀《開始推理吧4》引發粉絲關注。（圖／翻攝自開始推理吧微博）

張凌赫憑著陸劇《逐玉》攀升事業高峰，戲約不斷的他，近日錄製實境秀《開始推理吧4》，張凌赫在短劇中飾演霸道總裁，看見妻子被蚊子叮咬，竟要管家調閱監視器，看究竟是哪隻蚊子傷了他的妻子，並放話殺光，帥氣卻瘋癲模樣連好友劉宇寧都吐槽「看不慣。」張凌赫展現精湛演技，然而誇張的劇情內容、油膩的台詞也讓網友直呼：「都不會笑場的嗎….」、「詭異到像是AI」、「終於演到霸總了。」張凌赫參與實境秀《開始推理吧4》，在短劇中他飾演霸道總裁，看見由王玉雯飾演的妻子被蚊子叮咬後，竟浮誇說：「管家，立刻調閱這範圍的監控，我要知道是哪隻蚊子傷了我的妻子。」讓管家直說可是蚊子已經飛走了，接著張凌赫一本正經表示，只要妻子身上每多一個包，這世界上就必須死一隻蚊子，荒謬台詞和內容，讓眾人笑翻，而節目班底、好友劉宇寧看到張凌赫既帥氣又會演忍不住說：「早就看不慣，長得那麼帥。」影片曝光後，引來許多粉絲熱議，表示：「張凌赫竟然可以這麼油膩喔～」、「都不會笑場的嗎….」、「詭異到像ai」、「想看張凌赫演霸總」、「太瘋癲了哈哈，張凌赫接個霸總劇吧。」另外有網友問：「這次霸總演爽了沒？」對此張凌赫則親自回覆說：「一年一次，很過癮。」《開始推理吧4》已於5月27日起播出，節目全面升級為開放式真人社交推理遊戲，本季主打沉浸式角色扮演與團隊合作，嘉賓不再只是破案者，而是進入不同主題副本中體驗角色人生，共同闖關並探索終極真相。節目融合燒腦推理、情感互動與劇情，而節目固定嘉賓包括等人，另外還加入吳彼、派小軒等實力派NPC，提升劇情真實感。值得一提的是，節目才剛播出就熱度爆棚，刷新了2、3季的紀錄。