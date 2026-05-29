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▲到新馬辣、馬辣消費，對身分證字號中兩碼，加碼XXL大蛤吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲馬辣集團旗下9大品牌6月優惠公開，夯下去將有機會全桌免費升級「天使紅蝦吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

3品牌還加碼壽星優惠 最優768元肉蛋糕免費送

煙波飯店新竹湖濱館「莫內饗宴」加碼新菜 23道澎湖主題吃到飽

推出期間限定「盛夏澎湖海鮮季」，集結澎湖小卷、石鮔、 鮮蚵等海島旬味打造23道季節限定料理。同時， 隨著煙波集團旗下新品牌煙波城行阿里山北門館將於8月17日試營 運，「莫內饗宴」品牌也將首度拓點、進軍嘉義， 屆時亦可於北門館同步品嚐與新竹湖濱館相同的澎湖海鮮季主題料理 。



▲煙波飯店新竹湖濱館「莫內饗宴」加碼新菜，將有23道澎湖主題菜色通通吃到飽。（圖／煙波飯店提供）



馬辣餐飲集團宣告，旗下多個品牌包含馬辣、新馬辣、問鼎、涮樂和牛、肉之間、熊一、夯下去、燒肉Cha Cha，自6月1日至7月31日迎接畢業季，聯合推出超人氣證件「918對對碰」優惠活動，只要身分證、健保卡或護照等有效證件，對中「9、1、8」任兩碼（可重複，如99、11），符合用餐條件，享有各品牌專屬優惠，像是額外加碼九孔鮑魚、XXL大蛤、天使紅蝦等吃到飽。馬辣餐飲集團推出6月優惠，只要同桌任一位賓客出示身分證、健保卡或護照等有效證件，對中「9、1、8」任兩碼（可重複，如99、11），並符合「提前至少一日訂位、主動告知參加活動、用餐前出示相關證件與達品牌消費門檻」等條件，即可享有各品牌專屬優惠。包括「九孔鮑魚、XXL大蛤、天使紅蝦」等豪華海陸食材免費升級吃到飽，或直接獲贈豪華肉盤等。▪️馬辣、新馬辣、新馬辣Plus：全桌免費升級「XXL大蛤吃到飽」▪️涮樂和牛、熊一：全桌免費升級「九孔鮑魚吃到飽」▪️夯下去：全桌免費升級「天使紅蝦吃到飽」▪️問鼎・皇上吉祥麻辣養生鍋：贈「紐澳Q彈牛舌」（市價398元)或「西班牙伊比利松阪豬」一份（市價398元）▪️肉之間 大盤肉幸福鍋物：贈「美國CAB安格斯黑牛上肩」一份（市價480元）▪️燒肉Cha Cha：贈「特上牛胸腹肉」（市價200元）或「精選豚五花」一份（市價170元）另還有壽星優惠，當月壽星前來慶生即可享品牌限定好禮：▪️問鼎：送出網美必拍「福如東海肉蛋糕」（市價768元）一份；▪️燒肉Cha Cha：每桌加贈「特上牛胸腹肉」（市價200元）或「精選豚五花」（市價170元）一份；▪️肉之間 大盤肉幸福鍋物：送「XL海虎蝦」(市價240元)一份煙波國際觀光集團旗下的新竹湖濱館的「莫內饗宴」也有新活動，宣告自6月5日至9月30日