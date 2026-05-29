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搞定研發、應用、製造 政府推台南機器人「金三角」

機械業由台中「南漂」台南 地方政府有信心

中國全力補助機器人產業 學者點名政府在兩處可再點火

台灣雖具備完整的硬體供應鏈，但在人形與仿生機器人領域卻面臨起步晚、規模小及軟體實力不足等挑戰。對此，政府將提供哪些具體資源與政策挹注？國科會表明，台灣在半導體及資通訊科技領域已有顯著成果，發展智慧機器人產業擁有良好的基礎條件，但仍處於起步階段，2025年推「智慧機器人產業推動方案」， 希望透過跨部會合作，結合在地力量，促進產官學研鏈結。其中，該計畫目標包括，設立系統開發及新創培育，由國家發展基金匡列100億元，由政府結合民間專業投資機構，共同投資發展智慧機器人相關企業；擴大國內產值促成專業用服務型機器人產值在5年內由40億元擴大至500億元。除了中央性補貼政策，政府近年將台灣機器人研發基地設置在台南。今年4月，國科會在台南沙崙智慧綠能科學城成立「國家智慧機器人研究中心」；5月19日，台灣智慧機器人創新與應用研發中心5月19日在工研院台南六甲院區成立。而位於台南柳營的機器人製造中心的53公頃產業用地環評已送到中央審查，目標在今年底或明年年中之前完成行政程序，加速產業進駐；三者並稱台南機器人產業「金三角」。工研院南分院執行長周大鑫說，台南有沙崙、六甲及柳營三個不同機器人基地，彼此都有不同分工，分別對應研究、應用及製造。首先，沙崙研究中心是與學校、研究單位去做結合，吸引更多的教授跟學生投入機器人的開發，提升台灣機器人的研究量能。其次，六甲應用中心則負責完成機器人系統整合，推動技術落地並轉化為實際產業應用；周大鑫表示，該單位並非單純法人研究後轉移給廠商，而是一開始就與廠商一起合作，因為國內在機器人研發往往都並非零經驗，只是遇到很多瓶頸都會遇到困難，那剛好就可以利用各領域專業經驗來突破。最後，柳營則是製造中心，未來將與企業合作投入機器人整機生產，整合國內既有的機器人與關鍵零組件廠商資源，使其能在柳營科工區就近支援現有系統的量產。而眾所周知，機器人產業與機械業息息相關，而台灣機械業重鎮便是在台中大肚山，然而台南台灣智慧機器人創新與應用研發中心開幕時，台灣機械工業同業公會代表也現身，展現一絲不同可能性。對於台南金三角是否有條件發展機器人聚落，吸引中部廠商入駐？台南市副市長趙卿惠當日表示，台南具備有許多傳統產業，也擁有許多傳統產業轉型升級的成功案例，認為不管是產業「南漂」，或是科技、機械、服務業等傳產進駐台南，認為都有信心可以相輔相成。周大鑫則認為，台中到台南並沒有那麼的遠，通常廠商要思考設立新據點，必須要考量是否有足夠土地，以及是否能就近服務客戶，即便台南具有機器人的製造中心，從台中調配關鍵零組件，也並沒有太大困難，更別忘記台南本身也具有塑膠射出成型機業等機械產業。他總結，若業者希望就近與台灣機器人的研究中心合作，也不排除可能採取台中生產零組件，但是技術研發、系統整合來到台南。面對中國在機器人產業上如火如荼，就如先前的電動車、半導體採取一樣形式，由地方政府大力支援，以外界不可想像的成本來推動產業發展。熟悉機器人產業的學者點名，如果台灣廠商要突破現有境界，有幾個重點必須要把握。第一，機器人領域的非紅供應鏈要求一定比電動車來得嚴格，因為機器人所必須收集資訊量遠遠更大，也可看得出來美國對於機器人一定會更加要求，這個就會是台灣發揮強項。其次，推動機器人不只是單單推出機器人，而是必須要搭配場域訓練、系統整合方案，「我們不是提供單機器人，我是提供一個系統」，包括前台、後台，機器人硬體，以及多機器人協作等，這些作法將有辦法打破成本限制，而是真正要解決問題；這點政策就必須要提供更多可以協助國內業者進行演練的實驗場域，將可以進一步更強化機器人投入實體世界，包括智慧交通、智慧城市、智慧醫院等。