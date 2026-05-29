我是廣告 請繼續往下閱讀

基金會開告蕭旭岑、王光慈！謝龍介：尊重司法

馬辦風暴炸進藍營！謝龍介重申：與國民黨無關

馬英九基金會風暴持續延燒，今（29）日更正式對前幕僚蕭旭岑、王光慈等人，針對涉嫌背信、侵占等案件委請律師提起刑事告訴。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介受訪時坦言，自己看了非常痛心，並喊話蕭旭岑應先向國民黨主席鄭麗文請假，回去把基金會帳目釐清。謝龍介表示，自己與前總統馬英九相識超過20年，非常清楚其對「清廉」的堅持，這一直是馬最在意、也最捍衛的價值，這點全台灣都很清楚。對於基金會爭議，謝龍介認為，外界不應刻意擴大渲染，更不該將事件上綱到整個國民黨，這跟黨沒有關係。謝龍介指出，這起爭議本質上只是基金會內部帳目問題，「那就對清楚就好了」，不過，既然目前帳目無法釐清，最後只能交由司法處理。他表示，相關款項屬於公益性質，因此更應該回歸公益，「既然今天提告了，我們就尊重司法」。談到自己日前建議蕭旭岑先請假一事，謝龍介直言，不論目前是否已成為被告，他早就認為蕭旭岑應先向鄭麗文請假，專心回基金會把帳目問題說明清楚。他提到，也許雙方只是認知不同，但若帳目能夠對清楚，爭議自然就會消失；如今問題在於相關調查小組並未完整釐清過程，導致整起事件陷入混亂。至於外界質疑，馬英九基金會風暴恐怕進一步撕裂國民黨，謝龍介則急忙切割，強調這只是基金會內部事務，「跟國民黨沒有一點點關係的」。他指出，現在距離11月28日選舉只剩半年左右，國民黨還有數千名同志投入選戰，不希望外界刻意把基金會風波無限上綱成整個國民黨的危機。