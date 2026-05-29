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2025-26賽季NBA西區決賽第六戰今（29）日回到聖安東尼奧馬刺隊主場AT&T Center點燃戰火。賽前以2：3落後，面臨淘汰邊緣的馬刺隊，此役懷著絕不能輸的鋼鐵決心背水一戰；反觀手握聽牌優勢的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，則期盼能一舉在客場關門晉級。然而，這場生死對決最終演變成黑衫軍的狂歡派對，馬刺靠著第三節一波極具毀滅性的瘋狂攻勢徹底擊潰對手，終場以118：91狂勝雷霆27分，硬是將系列賽拖入萬眾矚目的「搶七大戰」。退無可退的馬刺隊，一開賽就在主場球迷的震耳欲聾的歡呼聲中展現必勝決心。黑衫軍首節進攻端手感熱到發燙，單節轟進多達8顆三分球，團隊整體投籃命中率高達驚人的 57%。除了進攻端火力全開，馬刺在防守端也成功建起銅牆鐵壁，將雷霆的團隊得分限制到僅剩22分。第一節打完，馬刺便以35：22迅速取得13分的雙位數領先。進入第二節，衛冕軍雷霆隊稍微找回攻守節奏，試圖發動反撲，然而他們在禁區依然完全無法限制馬刺「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）的肆虐。文班亞馬在上半場便高效砍下22分、6籃板，完全撕裂雷霆防線。不過雷霆靠著核心「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與零星外線攻勢，在半場結束前將比分稍微追近，馬刺以60：53帶著7分的個位數分差進入中場休息。易籃過後，第三節成為了本場比賽最具決定性的分水嶺。馬刺隊在下半場開局打出令人窒息的團隊防守，全隊眾志成城，。馬刺的魔鬼防線逼得雷霆全隊在長達7分鐘的時間內「連1分都拿不到」，攻防兩端全面崩盤。馬刺單節打出32：13的海嘯級攻勢，一度將領先優勢擴大到誇張的28分。三節打完，馬刺以92：66遙遙領先，巨大的分差也讓整個第四節早早失去了勝負懸念，直接進入垃圾時間。最終，馬刺在主場以118：91血洗雷霆，成功在主場成功續命。球員個人數據方面，大獲全勝的馬刺隊展現了行雲流水的團隊籃球，全隊共有5人得分上雙。當家球星文班亞馬全場砍下28分、10籃板的雙十表現最為亮眼，徹底洗刷了前一場比賽的低迷；替補上陣的小將哈珀（Dylan Harper）也延續上半場的火燙狀態，攻下全隊第二高的18分，成為黑衫軍最穩定的板凳暴徒。反觀潰不成軍的雷霆隊，今日全隊在聖城的籃框前集體迷航，團隊總命中率慘跌至低迷的36.8%。核心球員在馬刺的重點針對下打得極其掙扎，雖然攻下全隊最高的15分，但全場18投僅6中、手感極度冰冷，且整場比賽僅僅獲得3次罰球機會，完全被切斷了突破撕裂的招牌進攻手段。隨著第六戰大獲全勝，馬刺成功將戰線強行拉長。雙方的終極生死「搶七大戰」，下一場將重新回到奧克拉荷馬雷霆的主場Paycom Center舉行，勝者將能奪下最後一張總決賽門票，前去挑戰以逸待勞的紐約尼克。