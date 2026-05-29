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沒有退路的聖安東尼奧馬刺隊，在西區決賽第六戰徹底爆發。今（29）日回到主場的黑衫軍，在當家少主文班亞馬（Victor Wembanyama）的帶領下，第三節單節瘋狂轟出32：13的攻勢，終場馬刺以118：91狂勝奧克拉荷馬雷霆隊，強行將系列賽大比分扳成3：3平手。美媒賽後集體陷入瘋狂，直言這場即將到來的搶七大戰，震撼度與歷史張力將完全不輸2016年那場改變聯盟格局的傳奇對決。前一場天王山之戰手感冰冷、飽受疲勞質疑的文班亞馬，此役再度證明了他擁有歷史級巨星的彈性。馬刺隨隊記者佩特里尼（Tom Petrini）賽後激動撰文指出：「這場大勝完全不讓人意外，文班亞馬再度完美彌補了自己上一場的糟糕表現。他在生死關頭挺身而出的驚人能力，現在已經不應該再讓任何人感到震驚。西區決賽第七戰，奧克拉荷馬城見！」知名體育媒體《Bleacher Report》在第三節結束、馬刺手握26分絕對優勢時，貼出一張殺人誅心的對比照片：畫面中的文班亞馬滿臉笑意、輕鬆自信；反觀雷霆一哥SGA則是愁眉苦臉、面無表情。這巨大的神情反差，正是整場比賽的縮影。媒體人彼得斯（Damien Peters）更是嘆為觀止：「這輪系列賽最瘋狂的地方在於，馬刺正在打出我這輩子見過最窒息、最出色的季後賽防守表現。」相較於馬刺的狂歡，全美媒體對雷霆隊今天的表現給予了嚴厲的痛批。雷霆在第三節將近7分鐘內一分未得，單節僅拿13分創下本賽季單節得分新低。更屈辱的是，在被轟出20：0的高潮期間，雷霆直接改寫了2020年對陣火箭時的紀錄，吞下隊史季後賽最慘烈的連續失分慘案。連場邊轉播都捕捉到，馬刺主場球迷高高舉起看板，嘲諷SGA是「最有價值假摔球員（Most Valuable Phlopper）」。媒體人巴拉赫尼（Esfandiar Baraheni）賽後列出殘酷數據，痛批雷霆進攻的崩盤。SGA的有效命中率（eFG%）隨著季後賽深入呈現雪崩式下滑。例行賽高達 60%、對太陽58%、對湖人51%，而到了這場對抗馬刺，竟然被活生生壓制在41%。全場比賽SGA18投僅6中，三分球5投0中，僅得15分，正負值是慘不忍睹的-28。這不僅是他個人自上賽季西決後單場比賽的最低正負值，雷霆更寫下自2016年季後賽對馬刺G1以來，首次在季後賽中經歷「全場從未領先過」的屈辱完敗。這場大勝讓系列賽積攢的恩怨與張力在G7前夕達到了臨界點。美國名嘴佩雷茲（Rob Perez）賽後發出狂言，將這場即將到來的搶七大戰直接與2016年勇士逆轉雷霆的西決相提並論：「兄弟，這場G7的感覺會像2016年勇士對雷霆一樣炸裂。衛冕軍在經歷一個歷史級的賽季後被逼到了極限，正在醞釀中的全新王朝面對最大威脅，而對手也試圖把自己的潛力真正變成現實。」