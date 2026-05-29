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台灣IC設計大廠聯發科今（29）日召開股東常會，日前三星電子董事長李在鎔親自率隊拜會聯發科副董事長暨執行長蔡力行，市場關注雙方是否將進一步深化晶圓代工與記憶體合作。對此，蔡力行強調，台積電仍是聯發科最重要、最長期的合作夥伴，雙方在先進製程與封裝領域皆維持密切合作關係。蔡力行表示，聯發科身為全球大型半導體公司，仍會持續觀察其他合作夥伴的技術能力與產能配置，以符合公司長期需求，但現階段台積電仍是最核心、最關鍵的合作對象，「這點非常清楚」。隨著AI需求持續升溫，聯發科表示，公司多年來多元布局逐步發酵，2026年營運可望持續穩健成長。除手機市場外，連網、運算、車用與資料中心等業務皆持續拓展新客戶，市佔率同步提升，其中資料中心業務今年也已開始貢獻營收。聯發科2025年營收達5960億元，年增12.3%，再創歷史新高，每股盈餘（EPS）66.16元。公司指出，AI應用正快速滲透各類終端裝置，儘管全球供應鏈仍面臨產能調配與國際貿易政策變動等挑戰，但AI資料中心、高效能運算（HPC）與高速連網需求持續成長，仍帶動整體營運維持穩健。