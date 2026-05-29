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最想進入3大行業 新鮮人主要考量薪資待遇

畢業季將至，同時也是求職季到來，站在繼續進修或是馬上找工作的十字路口，該怎麼選擇？yes123求職網調查，在「今年應屆畢業或退伍」的新鮮人當中，有95%想「先就業」，代表要「繼續進修」的僅佔5%。而面對第一份工作，最想進入行業前3名包括「科技資訊業」、「餐飲住宿與休閒旅遊」、「金融保險與會計統計」。根據yes123求職網調查顯示，在「今年應屆畢業或退伍」的新鮮人當中，有95%想「先就業」，代表要「繼續進修」的，僅佔了5%。先投入職場的比例，略多於去年的94.7%，以及前年的94.1%，回升到7年來高點。若以「學歷」交叉分析來看，其中「學士級」新鮮人，選擇先就業比例有94.2%；「研究所級」新鮮人，先就業比例有97%。解讀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌指出，民國90年以後出生的「九年級生」一畢業，絕大多數選擇搶先就業，而不繼續進修，仍反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」的職場趨勢。楊宗斌建議，社會新鮮人要有高度危機感，「超前部署」求職進度，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，因此個人「積極度」高低，將是縮短待業時間的關鍵因素之一；而且正值「缺工潮」，如果應徵人力吃緊的企業，「求職早鳥族」談薪水的空間更大，錄取率也更高。yes123求職網調查，首份工作，新鮮人「最想進入」的行業，在可複選狀況下，前5名分別是，「科技資訊業」（36.2%）、「餐飲住宿與休閒旅遊」（35.1%）、「金融保險與會計統計」（34%），以及「運輸與物流倉儲」（32.7%）、「大眾傳播與公關廣告」（27%）。至於新鮮人選擇首份工作時，在可複選狀況下，主要考量依序有「薪資待遇」（66.2%）、「符合興趣」（64.9%）、「職務的發展性」（58.8%），以及「學以致用」（50.1%）、「公司未來前景」（48.9%）。其餘求職考量，分別為「公司福利」（40.2%）、「休假正常」（38.9%）、「產業前景」（31.4%），以及「培訓制度完善」（30.1%）、「公司規模」（24.1%）。楊宗斌認為，在熱門行業部份，則呈現求職「M型化」：有些新鮮人偏好較高起薪的科技業與金融業；有些則偏好學歷、主修門檻較低的服務業，特別是「內需型產業」持續缺工，資方招募動作積極，使得這部份的職缺比較多。若以職務類型來講，像是「儲備幹部」或外勤導向的「業務型」工作，畢業生比較有機會獲得優渥的待遇，職前訓練也更為完整。