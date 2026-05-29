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馬英九氣他不讓去中國 蕭旭岑：有努力和中方溝通

遭疑限制馬英九行動 蕭旭岑：金也不讓馬露面

被馬英九深深傷害 蕭旭岑：他不是以前的他了

馬英九基金會風波延燒，前執行長蕭旭岑遭控「貪污犯」，他始終強調絕無不法，蕭旭岑本人今（29）日感嘆，即使前總統馬英九深深地傷害了他和他的家人，他知道馬英九已經不是以前的馬英九了。蕭旭岑更透露，他近1年和馬英九的關係惡化，主因是馬英九認為他阻止許多安排，包括再訪中國，但他強調幕僚職責是保護馬英九的形象與安全，中國仍歡迎馬英九訪問，只是時間沒有馬上安排。面對外界質疑他限制馬英九的行動，他反批金溥聰、戴遐齡，不是也不敢讓馬英九公開露面嗎？蕭旭岑今上《千秋萬事》專訪表示，他這1年和馬英九的關係很不好，因為馬英九認為蕭旭岑不讓他做很多事情，而他的立場就是保護馬英九，也許馬英九個人不接受，但沒辦法，作為幕僚就是要保護他的形象，即使2人很激烈的不愉快和衝突是從此開始。馬英九甚至認為他不讓他去中國。蕭旭岑強調，馬英九過去在中國講了多少中華民國，都得到中國尊重，中方也沒人施壓。馬英九還想去訪問，中國也很歡迎，但也許是時間上，中方沒有馬上安排，他雖有努力和中國溝通，馬英九仍覺得為什麼沒讓他去？很多衝突由此而生。蕭旭岑更批，戴遐齡就有安排馬英九任何公開活動嗎？金溥聰有讓馬英九來記者會嗎？怎麼能夠指責他不讓馬總統去馬習會10週年研討會、說他限制馬英九行動？你們也不敢讓馬英九公開活動，有何立場說他對馬英九如何如何？蕭旭岑說，若馬英九再問他一次，要聽周美青的還是聽馬英九的？他還是會說要聽醫生的，因為夫人是對他好，他也希望馬英九不要做錯誤決定，傷害別人、傷害自己。即使馬英九已經深深傷害了他，他知道馬英九已經不是以前的馬英九了。蕭旭岑透露，他和王光慈一直想要保護馬英九，王光慈也始終都不出來講話，他個人也採取尊重馬家人的態度，但他的感情受創不像王光慈那麼深，王光慈是超級大馬粉，是真正的家臣。