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AI浪潮持續席捲半導體產業，台灣IC設計龍頭聯發科今（29日）於股東常會上釋出最新營運展望。副董事長暨執行長蔡力行表示，目前AI發展仍處初期階段，未來Agentic AI將從Edge AI一路延伸至大型運算平台，成為推動產業長期成長的重要動能。聯發科目前已完成從手機、運算、穿戴裝置、車用、物聯網到Wi-Fi與衛星通訊等領域布局，盼持續推動更多AI創新應用。董事長蔡明介也透露，資料中心ASIC業務將是聯發科未來重要成長引擎，今年目標營收為20億美元，明年有望進一步擴大至「數十億美元」規模。蔡力行指出，聯發科過去二、三十年持續投入技術累積，已建立從端到雲的完整布局，這也是公司面對AI時代的重要優勢。隨著AI應用快速滲透各類終端裝置，高效能運算（HPC）、高速連網與AI資料中心需求持續升溫，將帶動公司未來營運穩健成長。手機業務方面，聯發科表示，目前全球手機晶片市佔率穩居第一，最新3奈米旗艦晶片「天璣9500」整合CPU、GPU與NPU等高效能運算架構，主打Agentic AI與旗艦影音體驗，預計全年旗艦晶片營收貢獻將突破30億美元。公司也透露，已完成台積電2奈米旗艦SoC設計定案，並於MWC展示5G衛星通訊等邁向6G的重要技術。在AI資料中心與智慧終端布局方面，聯發科指出，Wi-Fi 7、5G數據晶片、10GPON與高階Edge AI晶片需求持續增加，公司並與NVIDIA合作開發GB10 Grace Blackwell超級晶片，已導入NVIDIA DGX Spark個人AI超級電腦並進入量產階段。不過，聯發科也坦言，今年外在環境仍充滿挑戰。隨著AI算力需求快速增加，全球晶圓代工技術與產業結構正逐漸改變，在產能有限情況下，包括記憶體等零組件價格持續上漲、交期拉長，「產業鏈漲價恐成為未來新常態」。公司將持續與供應鏈夥伴合作，並適度調整產品價格，以反映供應鏈成本壓力。此外，董事長蔡明介也透露，資料中心ASIC業務將是聯發科未來重要成長引擎，今年目標營收為20億美元，明年有望進一步擴大至「數十億美元」規模。不過他也強調，手機仍將是聯發科未來數年的核心產品線，從5G到6G技術演進仍具長期發展空間。蔡明介也表示，隨著全球布局與品牌經營持續推進，聯發科今年首度躋身全球前十大最有價值半導體品牌榜單，未來將持續提升品牌價值與全球影響力。