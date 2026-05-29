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▲李登科在直播中稱Jennie交往過中國頂流男星。（圖／微博＠牙縫俚的韭菜）

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie過往緋聞對象無數，多半都是韓國男星，包含G-DRAGON（GD，權志龍）還有BTS成員V（金泰亨）等，但昨（28）日晚間中國知名經紀人李登科卻爆料，Jennie其實也交往過中國「頂流男星」。李登科稱：「當時我們整個圈裡都震驚了」，但他並未拿出任何證據，引起輿論撻伐，關鍵字則衝上微博熱搜第一。關鍵字「Jennie和內娛頂流談過戀愛」今日一早衝上微博熱搜第一，主要是因為經紀人李登科在自己的直播中爆料，稱Jennie和中國男星談過戀愛：「我們自己圈裡有好多人說，Jennie拿下了我們內娛的一個巨星，當時我們整個圈裡大家都震驚了」。消息曝光後，粉絲開始瘋猜李登科說的巨星是誰？人氣頗高又會講韓文的王嘉爾、王一博紛紛被點名，甚至就連蔡徐坤、張凌赫都成了粉絲懷疑的對象。不過李登科並未回應男星的身分，也沒拿出任何證據，因此許多理性的網友都不相信他，紛紛留言撻伐，「Jennie先笑個半小時再告他」、「這個男的現在首要任務是去醫院掛個號看看」、「首先，內娛有頂流嗎？」、「就欺負Jennie是韓國人不方便告你是吧？」、「好可笑的劇情，這是又沒錢了，蹭流量了」。而李登科過去曾當過章若楠、古力娜扎等女演員的經紀人，直到去年才卸任，他隨後宣布要打造屬於自己的自媒體IP，因此開直播聊Jennie的行為才被認為是想蹭熱度、賺流量。先前古裝劇《逐玉》爆紅時，李登科也出面聊過張凌赫，認為「粉底液將軍」不是他的問題，是整個行業的審美病態，當時他的一番言論也收穫不少討論度。