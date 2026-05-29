馬英九基金會今（29）日正式對前幕僚蕭旭岑、王光慈涉嫌背信、侵占等案件，委託律師提起刑事告訴。蕭旭岑對此表示遺憾。馬系立委賴士葆直言難過，希望趕快放下，「沒什麼話可以再說」；馬英九昔日幕僚、藍委羅智強更是引述白居易的詩「蝸牛角上爭何事？石火光中寄此身」，感嘆「手心手背都是肉，此時無言勝有言」。

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馬英九開告蕭旭岑、王光慈

馬英九基金會今發出聲明，對前幕僚於蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占等案件，已於上午委由律師備妥刑事告訴狀及相關事證，正式向臺灣士林地方檢察署提起刑事告訴，以請求司法機關依法釐清事實、明辨責任。

蕭旭岑對此則表示遺憾，他這一生清清白白、坦坦蕩蕩，「我沒有拿任何一分不應該拿的錢」。

馬系立委難過盼放下

馬系立委賴士葆受訪時說，大家都對馬辦的事情沒有落幕很難過，就沒什麼話可以再說，希望趕快放下吧吼，這個畢竟傷了都是傷的，他們在基層跑就知道，基層蠻焦慮、憂慮的，說為什麼這個事情還要拖這麼久。

羅智強嘆蝸牛角上爭何事？

羅智強則說，「蝸牛角上爭何事？石火光中寄此身」，更嘆「手心手背都是肉，此時無言勝有言」黨團書記長林沛祥說，羅智強回答得很好，也希望此事早點落幕。

羅智強引述的詩句出自唐代詩人白居易的「對酒五首・其二」，原文是「蝸牛角上爭何事？石火光中寄此身；隨富隨貧且歡樂，不開口笑是痴人。」比喻人生短暫，不必為了極小的事與人爭鬥，不管是富是貧，笑口常開才是智者。

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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...