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看點1.馬刺鎖死SGA 布萊恩特釋出兇狠信號

強迫他們只能沿著邊線或底線推進

負責防守掩護者的球員（通常是長人）必須往禁區沉退（Drop）

▲G6在防守策略上，馬刺的執行力比上一場出色許多。（圖／取自聖安東尼奧馬刺 X）

第一種是改變掩護角度

第二種是切入後高吊傳球

最後一種是切入後外彈三分（Pick and Pop）

▲SGA全場18投僅6中，只獲得3次罰球機會，僅拿下15分。（圖／美聯社／達志影像）

看點2. 文班亞馬的進攻反彈與無解自信

▲文班亞馬在G6打出強勢反彈，上場28分鐘便以21投10中（包含4記三分球）的高效率砍下28分10籃板3阻攻。（圖／美聯社／達志影像）

看點3. 末節垃圾時間的破區域防守實驗

4. 馬刺第七戰在客場能夠闖關成功嗎？

最近三場比賽，主場球隊皆以大比分勝出，平均分差高達20.3分

▲雷霆在G7依舊是被看好且握有主場優勢的一方，馬刺晉級之路仍然很艱辛。（圖／取聖安東尼奧馬刺 X）

在2026年西區決賽第6戰中，聖安東尼奧馬刺以118：91血洗奧克拉荷馬雷霆，成功將系列賽拖入生死搶七大戰。文班亞馬（Victor Wembanyama）三節得到了28分，馬刺展現出防守紀律和不想回家的血性，對於「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進行了高強度的身體對抗，不讓他輕易獲得犯規，同時使用了「Icing」這種反邏輯的防守擋拆戰術，激烈地碰撞讓他們佔據上風，並且將系列賽扳成了3：3。現在，我們有搶七可以看了。這場比賽的轉捩點之一，在於小將卡特布萊恩特（Carter Bryant）搶籃板時撞倒雷霆主將亞歷山大，這一舉動幾乎就是G6末節普拉姆利（Mason Plumlee）對麥凱恩（Jared McCain）做得事。裁判回看後並未升級為惡意犯規，於是主場軍開始升級他們的防守強度。但這正是馬刺向對手傳遞出的強硬信號：你今晚別想舒舒服服的買犯，既然體毛哨也是犯規，用力犯規也是犯規，那一定讓你趴下才能拿到罰球，馬刺展現出凶狠的一面。這種宣示對於打敗雷霆來說很有必要。也正是這種決心讓他們在第三節打出猛烈攻勢，在球隊領先到24分之時，另一邊SGA當時17投僅6中，未能站出來。在防守策略上，馬刺的執行力比上一場出色許多。上半場柯內特與卡斯特透過「Icing」策略有效阻絕了SGA的擋拆進攻路線；隨後他們改變陣型，將他逼向邊線進行包夾，同樣收到奇效。「Icing」打破了傳統防守原則通常來說，學習防守的第一堂課通常是「始終保持在進攻球員與籃框之間」，但「Icing」完全拋棄了這個概念。。這種做法等目的是藉此徹底剝奪持球者利用掩護的機會，由於外線防守者「放行」了底線切入，以保護籃框並應對持球者切入時造成的威脅。SGA全場18投僅6中，只獲得3次罰球機會，僅拿下15分，正負值-28更是創下他自2025年西決G3以來的單場最差紀錄。他的有效命中率從例行賽的60%一路下滑，對陣馬刺時僅剩41%。馬刺基本上向其他球隊教學如何防守這位兩屆MVP的教科書。那麼雷霆該如何反制？破解「Icing」防守有3種方式，，掩護者臨時反轉擋人的角度，讓持球者依然能夠藉由掩護擺脫防守。持球者在繞過掩護後，必須立刻使用蛇行運球（Snake the dribble）往中路鑽，或者直接急停跳投。，持球者順著防守佈陣往底線切入，藉此吸引那名已經沉退的內線防守者的注意力。當對方針對持球者進行協防時，順下禁區的掩護者就會出現空檔，此時只需將球高吊給他即可取分。，持球者同樣藉由切入逼迫內線防守者上前協防，但此時掩護者不往禁區走，而是選擇向外彈出（Pop out）至三分線外，接獲傳球後投射三分空檔。以戴格諾特（Mark Daigneault）的執教能力，若馬刺第三戰沒有改變策略，我們肯定有機會看到雷霆在搶七更多運用這種解法。擺脫了G5的低迷狀態，文班亞馬在G6打出強勢反彈，上場28分鐘便以21投10中（包含4記三分球）的高效率砍下28分10籃板3阻攻。這也是他季後賽生涯第5次半場得分突破20分大關，創下馬刺自1998年逐節統計時代以來的單個季後賽新紀錄。本場比賽的文班亞馬展現出極高的進攻自信。面對雷霆的防守，當不是霍姆格倫對位時，他就果斷選擇跳投，並且深信自己能夠命中。當這位長人具備如此火熱的投籃手感時，但是我們也必須質疑：這樣的英雄主義表現能否帶進到第七戰，因為系列賽看起來文班亞馬仍存在技術缺陷，缺乏能夠穩定、不斷、不因手感而影響的半場進攻武器。因此這也引出下一個關鍵：儘管比賽在第三節馬刺打出一波32：13的攻勢後便已失去懸念，但，並且取得了寶貴的成果。在破解雷霆的區域防守上，馬刺打出了一次極具啟發性的回合，主帥強森（Mitch Johnson）指示球員拉開空間，由卡斯特持球切入肘區，隨後送出一記精妙的橫傳，助攻文班亞馬在雷霆後衛面前完成震撼的空中接力灌籃。這次成功破解區域防守的戰術演練，證明了這是一套馬刺在G7應該增加使用頻率的進攻武器。G6大勝並不代表著馬刺前往總冠軍賽已經是坦途一片。本輪系列賽的主客場優勢極為明顯。前三戰雙方比分相對接近，平均分差為10.3分（包含G1的雙延長大戰）；但。馬刺在G6展現了冠軍級別的防守，在第三節甚至讓雷霆超過7分鐘未能得分、連續14次投籃落空，打出一波20：0的驚人高潮，徹底接管比賽。這股在主場爆發的能量幫助他們成功將戰線拉回奧克拉荷馬城。但，馬刺晉級之路仍然很艱辛。這一輪系列賽主場優勢依然很重要，雙方球迷都很狂熱。不過一項歷史數據也顯示出一個對他們有利的數字：自2018年西決以來，。馬刺若能將G6的防守強度與戰術執行力完整帶到客場，絕對有機會上演翻盤戲碼。