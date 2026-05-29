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今（29）日NBA西區決賽G6，聖安東尼奧馬刺以118：91擊敗奧克拉荷馬雷霆，並將系列賽拖進「搶七大戰」文班亞馬（Victor Wembanyama）此戰砍下全場最高28分，儘管馬刺大勝雷霆，但文班亞馬賽後並沒有太多激動情緒，同時以「撲克臉」受訪，簡單回答後隨即返回休息室。文班亞馬此戰除砍下28分外，還外帶10籃板、2助攻、2抄截以及3阻攻，讓他成為繼賈奈特（Kevin Garnett）後，首位在西區決賽生死戰繳出此數據的球員，此外文班亞馬在西區決賽總計送出18次阻攻，成為NBA分區決賽歷史上第三名，同時也是2000年後，繼歐尼爾（Shaquille O’Neal）以及鄧肯（Tim Duncan）後第三人。此外，文班亞馬本季季後賽，已經5次單場拿下20分、10籃板的表現，在馬刺隊史排名第三名，僅次於「海軍上將」羅賓森（David Robinson）以及鄧肯。馬刺在末節拉開差距後，將板凳球員換下場，文班亞馬雖在場下但還是仔細聽巴恩斯（Harrison Barnes）的經驗分享，在聯盟年輕球員普遍會展現自己情緒的情況下，文班亞馬在贏下關鍵G6生死戰的反應，顯示了他成熟且穩重的心態。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）在賽後談到文班亞馬後，強森表示：「文班亞馬有抓住當下的渴望，有激情與慾望並且會為此承擔責任。」