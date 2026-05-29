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越南國家主席兼越共中央總書記蘇林28日訪問泰國，與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）舉行高層會談。雙方宣布，將兩國關係正式升級為「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership, CSP），象徵泰越關係邁入更高層級合作階段。此次訪問適逢泰越建交50週年，也是蘇林出任越南最高領導人後，首次正式訪問東協國家，具有高度外交與戰略意義。根據泰國總理府與越通社公布內容，雙方在會談後簽署4項合作協議，涵蓋經濟、科技、教育與航空等領域，並針對區域安全、經濟整合及東協合作交換意見。阿奴廷表示，泰越將深化在經濟、投資、安全與區域合作等各層面協作，並強調兩國未來將不再只是彼此競爭，而是朝「互補型夥伴」方向發展。泰越友好協會會長Sanan Angubolkul 指出，雙方目標是在未來數年內，將雙邊貿易額由目前約220億美元提升至250億美元，並推動「1+1」合作模式，整合泰國在資金、物流與研發上的優勢，以及越南在人力資源與自由貿易協定網絡上的優勢，共同吸引更多全球供應鏈與國際投資進入東南亞。除了傳統農產品與紡織業外，雙方也計畫深化高科技與綠色產業合作，包括電動車、先進電子零組件、數位科技、再生能源與綠色製造等領域，逐步降低對傳統出口產業的依賴。在安全合作方面，兩國一致同意加強國防與執法合作，重點包括打擊跨國犯罪、網路犯罪、毒品走私與海上安全合作。雙方並重申，將持續支持東協核心地位與區域團結，在亞太經濟合作會議及湄公河次區域合作架構下保持密切協調。針對區域局勢，雙方也強調，應依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）等國際法，以和平方式解決爭端，維護南海航行與飛越自由。泰國方面此次也以高規格接待蘇林。當日晚間，阿努廷在和平大樓外賓館主持官方晚宴，雙方在輕鬆氣氛下交流，現場並安排文化與音樂表演。阿努廷致詞時表示，美食、文化與觀光是連結泰越人民的重要橋樑，並提到越南料理在泰國深受歡迎，泰國影視作品也在越南擁有高人氣。阿努廷也談及泰國境內目前保留多處與胡志明有關的歷史紀念地，包括位於烏隆府、那空拍儂府與披集府的胡志明紀念館，象徵兩國長期深厚的歷史聯繫。蘇林則表示，越南選擇泰國作為其出任國家主席後首個東協正式訪問國家，本身就顯示越方高度重視泰越關係。他也肯定泰國在東協區域中的經濟與觀光影響力，並感謝泰國政府長期照顧在泰越南僑民與相關歷史文化遺址。結束泰國訪問後，蘇林已於28日晚間啟程前往新加坡，將出席香格里拉論壇並發表演說，之後預計訪問菲律賓。分析認為，在美中競爭與全球供應鏈重組背景下，越南近期積極深化與東協主要國家合作，正反映其加強區域外交布局與提升戰略地位的意圖。