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學生驚覺「位置不對」 憂遭壓案報警求助

警方科偵小隊查證結果

設備性質： 確認該煙霧偵測器內部藏有「隱藏式監視鏡頭」。

裝設身分： 調查發現該設備為校方自行設置，並非校外人士私自潛入。

拍攝範圍： 鏡頭面向男女廁外的公共走廊，主要用於監控人員出入，無法拍攝到廁所內部隔間。

安全搜查： 警方隨後針對廁所內部進行地毯式搜查，確認內部並無發現任何監視鏡頭，無隱私洩漏風險。

校方澄清：治安考量誤會一場 承諾全面更換

新北市輔仁大學校園昨日深夜驚傳「針孔偷拍」疑雲！一名女學生在社群平台 Thread 上貼出照片，指稱教學大樓 5 樓女廁外的煙霧偵測器位置極其不自然，疑似遭人暗中植入針孔攝影機，引發全校師生高度恐慌。新莊警方獲報後不敢大意，由轄區派出所所長率隊與科偵小隊趕赴現場，會同校方人員進行勘驗。最終證實該設備確實為「針孔鏡頭」，但令人意外的是，裝設者竟然是校方本身，不過初衷是為安全考量。這起事件最初是由一名輔大女學生發文質疑「」由於該設備裝設在牆角而非天花板中心，引發網友熱議與不安。爆料女學生一度因擔心向學校舉報會被「吃案」甚至導致自己被退學，而選擇直接報警。隨後輔大學生會長黃祥瑋也緊急介入監督，強調會追查到底，絕不姑息校園隱私受威脅。針對隱藏式攝影機引發的校園風波，輔大校方隨後正式回應表示，圖書館過去於 2021 年（5 年前）為了利於校園治安事件發生後的後續追查，才會在周邊走道裝設該款攝影機。校方坦言，雖然初衷是為了維護校園安全，但採用「偽裝型」監視器確實會引發大眾疑慮，對於造成師生恐慌深感歉意。為了徹底化解疑慮，校方承諾將立即在該區域，明確向師生揭示監視器位置。同時，校方也強調將會研議把該處設備，落實監視器的公開警示與事前嚇阻作用，並呼籲學生若發現可疑設備應立即報案，共同維護校園安全。