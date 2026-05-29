AI工具ChatGPT今（29）日一大早又傳出大當機災情，不少民眾上班時在對話框丟問題請求回答時「完全沒有任何反應」，甚至直接白頁無法登入等。根據OpenAI官網最新公告指出，目前系統同時影響了「ChatGPT」與「開發者 API」兩大核心服務，團隊目前正在搶修當中。

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今早有許多民眾在社群平台「Threads」上分享，發現要使用ChatGPT時，不僅原本的模板資料消失，甚至丟問題也沒有任何的反應。根據OpenAI官網最新公告指出，目前系統同時影響了「ChatGPT」與「開發者 API」兩大核心服務。

▲根據OpenAI官網最新公告指出，目前系統同時影響了「ChatGPT」與「開發者 API」兩大核心服務。（圖/OpenAI官網）
▲根據OpenAI官網最新公告指出，目前系統同時影響了「ChatGPT」與「開發者 API」兩大核心服務。（圖/OpenAI官網）
官方狀態顯示：「使用者可能會在進行對話、登入或建立帳號時遭遇問題」。目前相關異常狀態已持續數分鐘，OpenAI 團隊表示正在全面調查並搶修該問題，建議有緊急需求的用戶可隨時關注 OpenAI 系統狀態頁面，以掌握第一手修復進度。

《NOWNEWS》記者今天上午11時打開時，雖然初期仍能正常輸入問題，但系統遲遲無法給出回應；隨後災情擴大，網頁不僅開啟極度緩慢，更直接卡在登入畫面，且左側歷史工作列也無法正常顯示，處於完全「癱瘓」狀態。

▲記者實測打開ChatGPT，不僅左邊歷史工具列無法正常顯示，問問題也是跑不出答案。（圖/ChatGPT官網）
▲記者實測打開ChatGPT，不僅左邊歷史工具列無法正常顯示，問問題也是跑不出答案。（圖/ChatGPT官網）
提醒民眾若遇網頁空白或無法登入，並非個人網路問題或帳號遭停用，請耐心等候官方修復，暫時使用其他備用方案。詳細故障當機原因，還有待官方進一步釐清。

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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