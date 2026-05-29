AI工具ChatGPT今（29）日一大早又傳出大當機災情，不少民眾上班時在對話框丟問題請求回答時「完全沒有任何反應」，甚至直接白頁無法登入等。根據OpenAI官網最新公告指出，目前系統同時影響了「ChatGPT」與「開發者 API」兩大核心服務，團隊目前正在搶修當中。
今早有許多民眾在社群平台「Threads」上分享，發現要使用ChatGPT時，不僅原本的模板資料消失，甚至丟問題也沒有任何的反應。根據OpenAI官網最新公告指出，目前系統同時影響了「ChatGPT」與「開發者 API」兩大核心服務。
官方狀態顯示：「使用者可能會在進行對話、登入或建立帳號時遭遇問題」。目前相關異常狀態已持續數分鐘，OpenAI 團隊表示正在全面調查並搶修該問題，建議有緊急需求的用戶可隨時關注 OpenAI 系統狀態頁面，以掌握第一手修復進度。
《NOWNEWS》記者今天上午11時打開時，雖然初期仍能正常輸入問題，但系統遲遲無法給出回應；隨後災情擴大，網頁不僅開啟極度緩慢，更直接卡在登入畫面，且左側歷史工作列也無法正常顯示，處於完全「癱瘓」狀態。
提醒民眾若遇網頁空白或無法登入，並非個人網路問題或帳號遭停用，請耐心等候官方修復，暫時使用其他備用方案。詳細故障當機原因，還有待官方進一步釐清。
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《NOWNEWS》記者今天上午11時打開時，雖然初期仍能正常輸入問題，但系統遲遲無法給出回應；隨後災情擴大，網頁不僅開啟極度緩慢，更直接卡在登入畫面，且左側歷史工作列也無法正常顯示，處於完全「癱瘓」狀態。