馬英九基金會風波持續擴大，今（29）日正式對前幕僚蕭旭岑及王光慈涉嫌背信、侵占等案件提出刑事告訴，整起事件正式進入司法程序。對此，新黨台北市議員侯漢廷坦言，基層支持者如今看得相當焦慮，更宣布自己將「封口」，不再評論相關風波。

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侯漢廷表示，許多藍營基層現在最不願看到的，就是內部摩擦不斷升高，最後演變成「親痛仇快、授綠以刀」的局面。他認為，如果相關人士真的涉及不法，就應依法偵辦；但若並無違法情事，藍營大佬們就應盡快透過內部溝通化解誤會，而不是不斷召開記者會、透過媒體互相放話。

侯漢廷也強調，在野陣營若想團結，就必須有人率先從自己做起，因此他正式宣布，即日起不再於任何政論節目或媒體上評論馬英九基金會風波。侯漢廷指出，若未來節目通告仍執意安排相關議題，自己將選擇避談，甚至直接告假缺席節目，避免讓外界的分析評論，繼續成為當事人彼此內耗的素材。

侯漢廷最後喊話，自己的「戰力」應該用在監督民進黨、替人民發聲，而不是消耗在藍營內鬥上，並再次重申：「此題從我封口，讓我們專注回真正的戰場！」

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林翊涵編輯記者

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