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立法院會今（29）日處理國防特別預算第一期88億預算，在朝野黨團沒有異議下，順利三讀通過。行政院20日加開院會，通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，針對首批對美軍事採購預算採一年一期編列，擬定總經費需求約2949億9098萬元，首年度先編88億餘元，送立法院審議。經過外交國防委員會和財政委員會聯席審查，最終僅減列200萬元業務費預算國民黨團總召傅崐萁會前表示，對於已經有美國發價書的軍購，為了守護台灣安全、也確實得到美國保證，已經有發價書送到立法院，所以這部分國民黨團積極希望，今天立法院會就能夠處理軍購案，讓相關預算盡快通過，讓國軍有更好、更精良的武器能夠守護台灣、中華民國。外交國防委員會召委、綠委陳冠廷在通過後表示，做為召委他盡了最大努力加速排審，感謝今天通過，今天通過不代表一路順暢，其中包括委製商購無人機、彈藥整備維保等項目，還沒有辦法在項目當中，所以他誠摯向在野黨同仁呼籲，如果未來行政院再提出特別條例，如果是經濟部主導，希望不要分朝野，一致支持，國防部只是執政黨政績，也可以是在野黨政績，它可以是2300萬人民共同提出的保險，讓在野黨未來要跟中國對話，會讓對話更有重量。