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▲楊子儀發文道歉，坦承自己並未拜入全真教。（圖／翻攝自楊子儀 YankeeYang FB）

42歲男星楊子儀在昨（28）日現身台劇《阿松與阿暖》記者會時，坦言目前有交往對象，被猜測跟藝人阿西（陳博正）的愛女田羽安復合。不過他表示自己因信奉「全真教」，是在帶髮修行，透露神明指示目前不能結婚。不料事隔一天，今日楊子儀就在FB發文澄清，坦承自己其實並未拜入全真教，只是吃素近9年，常會戲稱是全真弟子，「小弟回答輕率，造成誤會。」向外界道歉。楊子儀今日在FB發文，坦承在昨日的記者會發言有誤會，「今日對於道門修習一事，小弟回答輕率，造成誤會，跟大家說聲抱歉，在此鄭重勘誤。」他表示自己是《烏來龍太宮》爐下弟子，是正一派第六十七代「三」字輩弟子、也是閭山派「源」字輩弟子。他進一步表示，自己除了本門道法外，也兼修全真龍門派之科儀，「茹素近九年，因此常常戲稱自己也是全真弟子，不葷不婚，但其實我並未拜入全真教。」在鄭重澄清後，楊子儀表示會誠心懺悔。楊子儀昨日出席台劇《阿松與阿暖》記者會，坦言目前有交往對象，但被問到交往多久時，楊子儀則表示因為分分合合所以不好計算，讓大家猜測是跟田羽安復合。不過楊子儀表示目前因神明指示目前不能結婚，透露另一半不太會抱怨，「因為知道我在幫神明做事。」雙方家長也都尊重小倆口的想法。