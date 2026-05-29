文班亞馬（Victor Wembanyama）在本季季後賽大放異彩，帶領聖安東尼奧馬刺一路闖進西區決賽，展現聯盟頂級球星的潛力。不過前NBA球星亞瑞納斯（Gilbert Arenas）認為，文班亞馬仍有很大的進步空間，並建議他今年夏天向傳奇名將諾威斯基（Dirk Nowitzki）拜師，精進自己的進攻技巧。
亞瑞納斯點評文班亞馬 直言「太著急」
亞瑞納斯日前在自己的節目《The Gilbert Arenas Show》中表示，文班亞馬目前在進攻端有時顯得過於急躁，應該學習諾威斯基如何利用節奏與技術主宰比賽，「放慢速度，他有時候打得像是在趕時間一樣，我希望他今年夏天能跟諾威斯基一起訓練。諾威斯基最厲害的地方在於他始終把球維持在高點出手，投籃點高到幾乎沒有人能封阻。」
建議拜師諾威斯基 三重威脅依舊有用
亞瑞納斯進一步指出，諾威斯基並不是速度特別快的球員，但他懂得利用假動作、三重威脅以及腳步變化創造空間。「諾威斯基並不快，但他總能突破防守。三重威脅依然是非常強大的武器，當你在中距離或罰球線附近接球時，應該先面框觀察防守，再決定下一步動作，同時把球保持在高位。」
儘管文班亞馬本季已經展現驚人的進攻天賦，但外界認為他的進攻武器庫仍有持續擴充的空間。尤其是在西區決賽第五戰面對奧克拉荷馬雷霆時，他曾出現進攻侵略性不足的情況，也成為馬刺吞敗的原因之一。
事實上，文班亞馬近年來一直積極向傳奇長人取經。去年休賽季，他曾與歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）及賈奈特（Kevin Garnett）交流低位技巧與防守觀念，甚至前往中國進行少林寺修行，希望透過高強度訓練磨練身心狀態。
若今年夏天再能獲得諾威斯基親自指導，學習其招牌後仰跳投、中距離腳步以及高點出手技巧，對於文班亞馬來說無疑將是另一項重大升級。
隨著文班亞馬逐漸成長為聯盟最具統治力的球員之一，若能將諾威斯基的進攻精髓融入自身打法，未來的NBA各隊恐怕將面臨一位更加難以防守的超級巨星。
資料來源：《Basket News》
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亞瑞納斯日前在自己的節目《The Gilbert Arenas Show》中表示，文班亞馬目前在進攻端有時顯得過於急躁，應該學習諾威斯基如何利用節奏與技術主宰比賽，「放慢速度，他有時候打得像是在趕時間一樣，我希望他今年夏天能跟諾威斯基一起訓練。諾威斯基最厲害的地方在於他始終把球維持在高點出手，投籃點高到幾乎沒有人能封阻。」
建議拜師諾威斯基 三重威脅依舊有用
亞瑞納斯進一步指出，諾威斯基並不是速度特別快的球員，但他懂得利用假動作、三重威脅以及腳步變化創造空間。「諾威斯基並不快，但他總能突破防守。三重威脅依然是非常強大的武器，當你在中距離或罰球線附近接球時，應該先面框觀察防守，再決定下一步動作，同時把球保持在高位。」
儘管文班亞馬本季已經展現驚人的進攻天賦，但外界認為他的進攻武器庫仍有持續擴充的空間。尤其是在西區決賽第五戰面對奧克拉荷馬雷霆時，他曾出現進攻侵略性不足的情況，也成為馬刺吞敗的原因之一。
事實上，文班亞馬近年來一直積極向傳奇長人取經。去年休賽季，他曾與歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）及賈奈特（Kevin Garnett）交流低位技巧與防守觀念，甚至前往中國進行少林寺修行，希望透過高強度訓練磨練身心狀態。
若今年夏天再能獲得諾威斯基親自指導，學習其招牌後仰跳投、中距離腳步以及高點出手技巧，對於文班亞馬來說無疑將是另一項重大升級。
隨著文班亞馬逐漸成長為聯盟最具統治力的球員之一，若能將諾威斯基的進攻精髓融入自身打法，未來的NBA各隊恐怕將面臨一位更加難以防守的超級巨星。