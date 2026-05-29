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晶圓廠都在台灣

網友嗨喊得台灣者得天下

知名分析師郭明錤日前透露，據他掌握，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）雄心勃勃的巨型晶圓廠「Terafab」計畫，最有可能找上台灣的聯發科擔任策略合作夥伴。而馬斯克去年3月接受共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）專訪的影片此時再被翻出，當時馬斯克盛讚所有全球最頂尖的AI晶片產能都集中在台灣，讓網友直呼「得台灣者得天下」，引發熱議。馬斯克去年3月在白宮接受克魯茲訪問，兩人暢談了包括AI、太空探索、機器人，以及當時正夯的政府效率部（DOGE）等議題，其中在談到「誰將贏得AI競賽？」時，馬斯克認為短期內美國會勝出，但之後關鍵在於誰能掌握AI晶片的製造能力，如果絕大多數AI晶片產能由中國控制，那麼中國就會贏。馬斯克指出，「目前所有高階晶片製造都在台灣，百分之百」，克魯茲進一步追問說若中國入侵台灣會怎樣？馬斯克回答那將導致世界無法獲得先進的AI晶片，如同被斷絕與先進AI晶片的連結。馬斯克強調，為了國家安全，美國必須開始自行在美國製造晶片。馬斯克在多個不同場合反覆提及晶片製造能力的重要性，這也是他推出Terafab計畫的深層原因，因為馬斯克想要把晶片製造的控制力掌握在手中，而不是將關係到AI霸主地位誰屬的晶片供應完全外包給他人。馬斯克與克魯茲對談的片段在社群網路再度掀起熱議，許多台灣網友在底下留言表示，「台灣人要好好珍惜得來不易的機會」、「得台灣者得天下」、「老馬也知道台灣很重要」。近日也有韓媒提到，隨著輝達在台投入擴大至每年1500億美元，將推動台灣建構AI生態系，AI半導體供應鏈「台灣集中」現象還在加速，台灣可望成為東亞「AI超級樞紐」，下月初登場的2026年台北國際電腦展又會聚集全球AI與半導體巨頭，台灣正崛起為涵蓋AI全領域的設計、製造、封裝、伺服器生產的一站式整合基地，也讓韓媒警戒韓國角色恐被弱化，示警三星電子與SK海力士，不能只滿足於當前記憶體超級景氣的榮景。