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面臨退無可退、輸球就放假的生死關頭，聖安東尼奧馬刺在西區決賽第六戰前夕，請出最強大的外掛。今（29）日在主場進行的生死對決中，看台上出現一群吸睛的馬刺死忠鐵粉，那就是慈幼修女會（Salesian Sisters）的修女們。她們帶著虔誠的信仰與熱情進場，甚至在場外大秀運球神技、隔空「預言」勝利，最終黑衫軍也順利以118：91痛擊雷霆，成功將系列賽逼入搶七大戰。根據外媒《ClutchPoints》與馬刺隨隊記者報導，這群來自鮑思高慈幼會聖安東尼奧分會的修女們，在賽前便以一身標誌性的修女袍盛裝出席。有趣的是，她們不只在看台上熱情應援，兩位修女更在球場外直接展現了令人驚豔的背後、胯下交叉運球神技，熟練的球感絲毫不輸職業球員。其中一位修女在展現球技後，更對著鏡頭信心十足地大喊：「我們今晚一定會贏！」這句充滿神聖力量的預言，彷彿直接為黑衫軍注入了必勝的加持。這群虔誠的聖城修女們，近期在季後賽的存在感超高。她們最初是在系列賽第四戰時爆紅，當時她們為了幫陣中虔誠的天主教徒中鋒柯奈特（Luke Kornet）加油打氣而組團進場，當晚馬刺便以103：82大勝雷霆；雖然第五戰她們隨隊遠征客場時黑衫軍不幸以114：127吞敗，但今日回到聖城主場，修女們的「主場神力」再度顯靈，保佑馬刺順利強行續命。隨著今日馬刺在主場狂勝雷霆27分，雙方在西區決賽大比分戰成3：3平手，一翻兩瞪眼的搶七大戰將在台灣時間週日點燃戰火。值得一提的是，東區冠軍紐約尼克（New York Knicks）早已在總決賽舞台以逸待勞，靜候西區冠軍的誕生。如果馬刺隊能夠在修女們與上帝的加持下順利在第七戰中下剋上淘汰雷霆，總決賽將上演令無數老球迷懷念的宿命對決、重溫1999年總冠軍賽的歷史劇本。當年馬刺隊正是以4：1擊敗尼克，奪得隊史首座總冠軍。