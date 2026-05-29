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▲對方卻稱她操作錯誤，害商家帳戶變成警示帳戶，並聲稱只要配合「實名認證」，並透過ATM轉帳3萬元至指定帳戶，即可解除帳戶異常狀況。(圖／記者郭凱杰翻攝)

近日適逢玉荷包荔枝盛產季節，高雄1名70歲的葉姓婦人在社群平台上看到「10斤玉荷包只要400元」的優惠訊息，價格遠低於市價，遂心動下單購買。對方透過超商「賣貨便」系統要求付款，讓葉婦「假網拍結合假客服」詐騙圈套，所幸途中經過派出所時先向轄區警方詢問經警方勸阻才保住3萬元積蓄。葉婦笑稱自己「一個轉彎就省下3萬元」。高市警局鳳山分局忠孝派出所於26日15時許，成功攔阻一起假網拍詐騙案件。70歲葉姓婦人神情慌張衝進派出所求助，表示自己疑似因網購操作失誤，導致賣家帳戶遭到凍結，擔心因此惹上麻煩。所幸值班警員蔡德揚及所長盧育村見狀，立即上前安撫情緒，並耐心了解事情經過。警方指出，葉婦日前在社群平台看到販售玉荷包廣告，標榜「10斤400元」，價格明顯低於市價，便透過超商「賣貨便」系統下單付款，沒想到對方卻稱她操作錯誤，害商家帳戶變成警示帳戶，甚至謊稱一家人的生活費都無法提領，詐騙集團再假冒客服及郵局專員聯繫葉婦，聲稱只要配合「實名認證」，並透過ATM轉帳3萬元至指定帳戶，即可解除帳戶異常狀況。葉婦一度信以為真，準備前往郵局操作匯款，所幸途中經過忠孝派出所時，決定先進入詢問警方。警方一聽便立即識破這是典型「假網拍結合假客服」詐騙手法，當場勸阻匯款，成功保住葉婦3萬元積蓄。葉婦得知差點受騙後直呼驚險，並感謝警方及時提醒，笑稱自己「一個轉彎就省下3萬元」。鳳山分局呼籲，民眾網路購物時，若遇到賣家或客服以「帳戶遭凍結」、「解除設定」、「實名驗證」、「操作ATM」等理由要求匯款或轉帳，幾乎都是詐騙話術。尤其面對明顯低於市價的商品，更應提高警覺，切勿依照指示操作ATM或提供金融資料。如有疑問，可立即撥打165反詐騙專線，或向鄰近派出所查證，以免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。