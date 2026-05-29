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台股昨日寫下44,954點盤中新高價後，今（29）日開盤43815.48點後，隨即上攻逾千點，最高觸及44811.35點，挑戰昨日新高紀錄。今日近午盤，加權指數上漲1135點，報44772.11點。上櫃指數則開高走高，漲12.24點，報444.89點。權值股部分，台積電漲70元，來到2365元，最高更觸及2375元，寫下盤中新高價；台達電上漲105元，來到2495元。聯發科則是下跌65點，報4345元；日月光投控下跌11元，報616元。股王信驊也攻上新天價19510元。今日開股東會的鴻海，董事長劉揚偉姪嚴下半年營運看好，今日股價在11點後亮燈，達漲停價289元。彩晶、仁寶、華邦電、英業達、緯創、宏碁、廣達、強茂、技嘉、富邦媒等上市櫃共70檔漲停。