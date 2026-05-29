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▲桃園之光表揚大會。（圖／桃園市政府教育局提供）

115 年度桃園之光表揚大會於 5/27 日假體育大學綜合體育館舉行，凡市內所屬高國中小學學生參加 114 年度全國性競賽，榮獲第一名或特優者，皆可接受表揚。桃園市鼓勵教育的多元與創新，為達成桃園市「成就每個孩子」的願景，桃園之光表揚大會從 99 年就開始舉辦，本年度有來自 135 所學校共 1,810 位在各領域表現突出的受獎學生，範圍涵蓋語文、數學、自然與生活科技、社會、藝術與人文、健康與體育等領域，顯示桃園市教育的多元發展。此次獲邀於大會演出的團體是東興國中舞蹈班及中原國小直笛團：東興國中舞蹈班深耕藝術教育二十餘載，此次帶來榮獲全國學生舞蹈比賽特優之作品《雷動霆掣破大幽》，以神話「雷公」為靈感，舞者透過充滿張力與爆發力的肢體語彙，展現雷霆萬鈞、劈開黑夜的震撼意境，氣勢磅礡、撼動人心。中原國小則演奏《Ungeduldig》與《明天會更好》兩首風格迥異的曲目，前者節奏明快、旋律活潑，展現多聲部交織的靈動之美；後者為華語經典歌曲，承載著對未來的希望與祝福，透過直笛與歌聲交融呈現，傳遞溫暖與正向能量，展現孩子們團隊合作與音樂表達的動人力量。其中在各個運動項目也在全國大賽中屢創佳績，如龍潭高中學生謝東君於全國馬術錦標賽積分第四站奪冠，競賽中須與馬匹默契配合完成指定動作；平時透過動作分解練習，並逐步整合為完整路線加以訓練，足以體現本市學生良好的專注力與協調性。藝術與人文方面，永平工商表藝科劉芸菲、李心潔、陳湘慈、胡宜淳、何羿蓁等五名學生於舞台劇比賽榮獲特優，創編過程中雖面臨文化理解、族語發音與團隊節奏等挑戰，但透過練習逐步克服，最終將文化特色融入舞台效果演出。另在科技實作競賽中，仁和國中的呂昀佳、呂昀庭與王婕芯三位同學奪得金牌，以低碳飲食為主題結合 AI 生成簡易烹調菜單，推廣原型食物與低碳蛋白質。過程中須綜整資訊及口語報告，充分運用日常生活中的資訊整合與實用能力。今日獲獎的同學，在各自擅長的領域中持續精進、表現出色，呈現桃園優異的教育績效與教學成果；此次獲獎種類也更加全面多元，恭喜所有受獎學生，期待大家勇於突破自我，在未來舞台上發光發熱，為自己也為桃園寫下更精彩的篇章。