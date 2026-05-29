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▲陸軍司令部80週年部慶，憲兵快反連操作印地安600型重機實施隊形變換表演。（圖／記者呂炯昌攝）

▲陸軍80週年部慶，航特部空中突擊繩降。（圖／記者呂炯昌攝，2026.05.29）

▲陸軍80週年部慶，沈浸式無人機摧毀目標氣球。（圖／記者呂炯昌攝，2026.05.29）

陸軍司令部今（29）日於大漢營區盛大舉行80週年部慶，以「陸軍80、創新蛻變」為主軸，透過閱兵分列、地空動態操演及新式裝備展示，呈現近年建軍備戰、兵力整建與戰力轉型成果。本次部慶除展示陸軍現役武器、新購置無人機系統外，新成軍有「地表最強戰車」之稱的Ｍ1A2T也首度在台參加閱兵分列式，無人機與航特部特戰操演更是嗨翻全場，贏得熱烈掌聲。陸軍司令部部慶除邀請司令呂坤修參與外，歷任司令霍守業、胡鎮埔、嚴德發、邱國正、王信龍、徐衍璞、鍾樹明也都獲邀參加。今日活動陸軍新式現役武器裝備可謂精銳進出，靜態展示包括海馬士多管火箭、M1A2T戰車、雲豹甲車、陸射劍二飛彈、拖式2B飛彈、雷霆2000多管火箭、各式無人機與資通電設備、陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機等。在動態參演項目，先是陸軍招募人形氣偶、特指部戰技隊、陸專戰鼓隊形變換表演；接著地面部隊分列式由海馬士多管火箭、M1A2T戰車、雲豹甲車、陸射劍二飛彈、拖式2B飛彈、雷霆2000多管火箭、各式無人機與資通電設備相繼通過觀禮台，其中Ｍ1A2T戰車、海馬士多管火箭是成軍後首度在公眾面前進行閱兵分列式。之後由憲兵快反連操作印地安600型重機實施隊形變換表演，精彩演出贏得民眾熱烈掌聲。之後為三軍儀隊暨國防部示範樂隊、航特部空中突擊繩降、機降、無人機表演。在無人機動態表演中，以3架沈浸式無人機表演執行直線加速、滾筒飛行、S形環繞等動作展現無人機的機動性能，最後投彈型無人機2架，採定點式及滑翔式投擲，實施空中精準投彈。最後為AH-64E攻擊直升機衝場為活動劃下圓滿句點。美中不足的是，今日由於桃園地區天候不佳，神龍小組無法達到規定跳傘高度，只好取消跳傘科目。