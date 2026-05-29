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NBA西區冠軍賽第六戰落幕，聖安東尼奧馬刺隊以118：91痛宰奧克拉荷馬雷霆隊，將系列賽扳成3：3平手，戰線將延長至最殘酷的「搶七大戰」。然而，雷霆隊本場比賽除了當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表現低迷外，剛從腿筋傷勢中回歸的主力前鋒「J-Dub」傑倫·威廉斯（Jalen Williams）的狀態更是令球迷擔憂，替補出戰全場僅有1分進帳。在本場關鍵的第六戰中，雷霆隊為了因應戰況，讓此前因腿筋傷勢缺陣的威廉斯替補上陣。然而，這位雷霆隊的重要核心顯然尚未找回比賽節奏，全場出賽10分鐘，僅靠罰球拿下1分，且投籃1投0中並發生2次失誤，正負值低至-18。賽後亞歷山大談及這位隊友的歸隊時表示：「他能回來真是太好了。」但對於雷霆而言，要在第七戰搶下總決賽門票，威廉斯能否迅速找回狀態已是當務之急。面對威廉斯低迷的狀態，媒體圈對於他第四節是否該上場磨練手感展開了熱烈辯論。《The Athletic》資深NBA記者埃里克·內姆（Eric Nehm）援引了名教頭喬治·卡爾（George Karl）過往的慘痛教訓，提醒馬刺隊必須引以為戒。內姆回憶，卡爾教練曾多次公開表示，他教練生涯最大的遺憾之一，便是2001年東區冠軍賽第六戰對陣費城76人隊時，因當時球隊大比分領先，對艾佛森（Allen Iverson）的狀態掉以輕心。當時卡爾心想：「反正我們領先30分，讓艾佛森在第四節找回一點節奏也沒關係。」沒想到那個決定讓艾佛森在該節找回了自信與手感，儘管該系列賽最終仍由76人勝出，但那個決定讓卡爾後悔了25年，認為自己不該給當時陷入低潮的超級球星任何反撲的機會。面對是否應在第六戰末段讓威廉斯留在場上尋找手感的提問，媒體界出現了分歧。內姆與另一位資深記者約翰·霍林格（John Hollinger）認為，讓威廉斯在垃圾時間上場維持比賽感覺，或許是幫助他恢復節奏的最佳方式。但另一派觀點則認為，威廉斯剛傷癒歸隊，強行上場若再次受傷風險過大，或許應該讓他早點洗澡休息，專注準備關鍵的第七戰。最終雷霆沒有讓威廉斯上場試手感，而是讓他和SGA以及霍姆格倫坐在板凳上觀戰。雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）賽後受訪時表示，他一直竭盡全力想要恢復到現在的狀態。我很欽佩他。他非常注重團隊合作，也很有競爭精神。但顯然，他還沒有完全恢復到最佳狀態。」