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▲星光水岸公園總面積約2.9公頃，其中戲水遊戲區占地約1.3公頃，採「水陸雙主題」設計。（圖／高雄市政府臉書）

📍「星光水岸公園」2026年最新設施先看：

▲高雄星光水岸公園明天起正式啟用，還新增滑水道、水上鞦韆等互動設施。（圖／高雄市政府臉書）

「星光水岸公園」相關資訊：

📍「星光水岸公園」禁止事項：

入池前注意事項：

📍滑水道使用須知：

位於高雄展覽館旁的「星光水岸公園」歷經全面升級改造，去年試營運期間曾創下3天湧入8萬人次的驚人紀錄，今年則敲定將於明（30）日正式啟用。高雄市工務局表示，這座結合無敵港景與豐富水上設施的公園，以「水陸雙主題」的嶄新面貌華麗回歸，不僅擴大了戲水範圍，更新增了滑水道與無邊際港景鞦韆等吸睛亮點。《NOWNEWS今日新聞》整理最新設施、開放時間、交通資訊與使用規則等資訊一次看。高雄市工務局長楊欽富表示，星光水岸公園總面積約2.9公頃，其中戲水遊戲區占地約1.3公頃，採「水陸雙主題」設計，規劃滑水道、水上遊具及無邊際港景鞦韆等特色設施，融合遊戲與景觀體驗，成為港灣沿線最受矚目的親水據點。升級改造除保留原有深受親子喜愛的戲水設施，包括造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯及半球型發光噴泉外，更進一步擴大戲水空間，公園處補充，為提升遊憩舒適度與安全性，園區同步完善設施配置，包含，讓家長陪伴孩童時亦能安心休憩。此外，現場亦增設等服務設施，全面提升使用便利性。地址：高雄市前鎮區鎮北里成功二路開放日：2026年5月30日起，每週五至週日開放時間：上午10:00-12:00、下午14:00-19:00交通方式：搭乘輕軌至「高雄展覽館站」，下車後步行即可輕鬆抵達▪️患有心臟病、癲癇、皮膚病或其他傳染性疾病者，禁止入水。▪️禁止攜帶食物、飲料、寵物或其他任何可能污染水質之物品進入池內。▪️禁止配戴尖銳或金屬飾品入池；池內及周邊嚴禁追逐、推擠、跳水或拉扯等危險行為。▪️如遇下雨、閃電打雷或電力不穩，請務必配合現場工作人員指示立即離池。▪️戲水區水深約 0～50 公分，請隨時留意自身與孩童安全。▪️12 歲以下兒童入水，務必由成年人全程陪同。▪️請穿著合適戲水服飾，嚴禁穿著內衣褲或穿鞋入水。▪️請勿穿著或配戴含有金屬扣、拉鍊或尖銳飾品的衣物，以免刮傷設施。▪️請遵從指導人員指示，依照順序使用滑水道。▪️滑行完畢後請立即離開緩衝區，勿在終點處逗留影響他人使用。