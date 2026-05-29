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泰國首都曼谷地方選舉將於6月28日登場，曼谷市長及市議員候選人登記作業28日正式展開，選戰氣氛迅速升溫。根據泰國選委會資料，首日共有13人登記參選曼谷市長，其中最受矚目的，仍是尋求連任的現任曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）。綜合《曼谷郵報》、《the National》報導，候選人登記於當日上午8時30分開始，但查察清晨不到6時便騎腳踏車抵達現場，引發媒體與支持者關注。他日前已辭去市長職務，以無黨籍身份投入連任選戰。 根據多項最新民調，查察目前仍在市長選情中維持領先地位。他受訪時表示，爭取連任的主要目標，是希望延續現有市政改革與都市治理工作，包括推動技能培訓、擴大教育機會、增加市集與商業空間，以刺激經濟發展與提升市民收入。查察指出，若成功連任，將持續邀請不同專業背景人士加入團隊，並與各政黨市議員合作，不分黨派推動市政建設。他強調，曼谷未來必須提升對國際投資與人才的吸引力，透過經濟成長改善生活品質，才能強化與亞洲及全球主要城市的競爭能力。此次選戰中，查察面臨的主要挑戰者之一，是國會最大反對黨人民黨推出的曼谷市長候選人柴瓦（Chaiwat Sathawornwichichit）；柴瓦週四上午亦率領人民黨50個選區的市議員候選人，搭乘電動巴士前往曼谷市政府第二辦公大樓完成登記，並高喊「整隊當選」口號，希望同步拿下市長與市議會席次。他表示，人民黨已準備完整市政團隊，希望從市長到地方議員層級全面推動改革，而不只是單一政策倡議。柴瓦提出「讓曼谷更簡單化」政見主軸，除處理垃圾、焚化爐與基礎建設等日常問題外，也強調改革市政體制與防治貪腐。同時也主張導入「AI抓貪」系統，利用人工智慧監控預算編列、工程估價與招標流程，以提高透明度並降低貪污風險。本次曼谷地方選舉將於6月28日舉行投票，預計超過450萬名選民將投票選出未來四年的曼谷市長與50名市議員。候選人登記截止日期為6月1日。