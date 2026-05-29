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國安會前秘書長金溥聰日前在專訪中透露，前總統馬英九和夫人周美青並沒有同住，而是住在同層樓的對門，引發社會關注。金溥聰事後致歉，表示「本人很清楚周美青女士每天細心照顧馬總統的生活起居及飲食」，不過國民黨考紀會主委張雅屏不滿開轟，「真的有需要這樣嗎」？指前總統陳水扁1998年爭取連任台北市長，在節目上回應召妓疑雲，陳表示夫妻仍保有性生活，當時馬英九不解問「選舉要選成這樣嗎」，如今他的家庭生活被公布，完全可以理解馬當年的不解。張雅屏在臉書指出，1998年台北市長選舉，在新生南路信義路口的馬英九市長競選總部。大家看陳水扁在談話節目上，回應外界對其到澳門召妓的疑雲，牽扯到還有無與吳淑珍私密互動，陳水扁表示夫妻間仍保有性生活。張雅屏說，當時還僅是台北市長候選人的馬先生，對這一幕臉露不解的回頭問「選舉要選成這樣嗎？」他認為家人關係是隱私，不應拿來在公眾面前討論。張雅屏說，現在，馬先生的家庭生活被公布出來，「真的有需要這樣嗎？」如今完全能理解馬先生當年的不解。