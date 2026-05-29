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陸委會28日發布的民調顯示，高達79.7%民眾對中國「一國兩制」主張表示反對，87.1%不同意接受「一國兩制」、「和平統一」。而「美麗島電子報」最新民調也指出，過去20年，贊成中國與台灣終應統一的受訪者越來越少，不贊成者越來越多。對此，時事評論員汪浩認為，數據證實統戰經費和統戰效果呈現「負相關」，習近平或許要整肅國台辦了。汪浩在臉書上發文，調查顯示民眾統獨立場為：台灣獨立17.5%（-6.5%）、先維持現狀以後台灣獨立8.6%（+1.4%）、先維持現狀以後再打算要不要獨立13.3%（-0.8%）、永遠維持現狀35.6%（+3.9%）、先維持現狀以後再打算要不要統一6.2%（-1.0%）、先維持現狀以後兩岸統一3.0%（+0.3%）、兩岸統一6.0%（+0.7%），未明確回答有9.9%（+2.0%）。至於統獨立場，汪浩分析，過去近7年的結果可見，超過9成民眾能具體回答，顯然對此議題早有定見。對於被問「有人說台灣和中國無論如何最後都應該要統一，您贊不贊成」，有17.5%贊成，69.5%不贊成，未明確回答有12.9%。汪浩指出，由趨勢調查可見，不贊成兩岸終極統一的民眾，在20年間增加15.0個百分點，而贊成的民眾同時減少了11.2個百分點，結論打下：「鄭麗文領導的國民黨，最多只代表了台灣15%民意。過去20年，盡管中共大力『反獨促統』，不贊同統一的台灣選民反而大大增加了，統戰經費和統戰效果負相關，習近平要整肅國台辦了。」